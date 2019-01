Nowe produkty z fabryki Amazone

Rodzinna firma Amazone to jeden z czołowych producentów techniki rolniczej na świecie. Na tegoroczne targi Agritechnica w Hanowerze niemiecki producent przygotował szereg nowych maszyn oraz innowacyjnych rozwiązań technicznych. Wybrane z nich przedstawiamy poniżej.

Nowe modele rozsiewaczy

W tym roku mija 100 lat od kiedy firma Amazone rozpoczęła produkcję rozsiewaczy do nawozów mineralnych. Stąd też najwięcej nowości niemiecki producent prezentuje w technice nawożenia. Gama rozsiewaczy Amazone zostanie wzbogacona o kolejne dwa przyczepiane modele 7501 i 10001 nowej serii ZG-TS 01. Są to maszyny o pojemnościach 7500 i 10 000 l przeznaczone do rozsiewu nawozów na dużych powierzchniach. Maszyny wyróżnia dynamiczny wygląd skrzyni, której konstrukcja umożliwiła przesunięcie środka ciężkości bliżej ciągnika. Standardowo maszyny wyposażono w układ osi skrętnej, dostępny także w opryskiwaczach niemieckiego producenta. W nowych maszynach koła mogą wychylać się do 28⁰. Nawóz jest wysiewny przez nowy układ TS w którym tarcze oraz gumowy przenośnik podłogowy są napędzane hydraulicznie. System TS umożliwia aplikację granul na szerokość do 54 m. Nowe rozsiewacze są dostępne z napędem hybrydowym, w którym 33% mocy hydraulicznej pokrywa własna pompa napędzana z WOM ciągnika. Jest ona wykorzystywana do napędu tarcz, przenośnika podłogowego i układu skrętu. Pozostała moc pochodzi z układu hydrauliki ciągnika.

W konstrukcji rozsiewaczy ZG-TS01 zastosowano układ podwójnej ramy. Jedna z nich jest podwoziem z czteroma czujnikami. Druga natomiast utrzymuje zbiornik. Dzięki temu producent mógł zastosować układ ważenia ProfisPro, który zapewnia wysoką dokładność kontroli dawki w układzie online podczas pracy. Sygnał z układu ważenia jest wykorzystywany przez sterownik pracujący w standardzie ISOBUS do samoczynnej kalibracji, jak również aplikacji nawozów w systemie Precyzyjnego Rolnictwa. Rozsiewacze ZG-TS01 cechuje wysoka wydajność masowa sięgająca 650 kg/min. oraz duża prędkość robocza (do 25 km/h). Podczas transportu maszyny mogą poruszać się z prędkością do 60 km/h. Od 2018 r. rozsiewacze ZG-TS01 będą wyposażone w system WindControl, który w połączeniu z układem Argus Twin kontrolującym na bieżąco obraz aplikowanych granul umożliwia precyzyjny rozsiew nawozu na duże szerokości przy silnym wietrze.

Nowe pługi Hektor

Nabywając w 2016 r. produkcję pługów firmy Vogel & Noot w węgierskim Mosonmagyaróvár firma Amazone rozszerzyła dotychczasową paletę pługów. Dwa lata wcześniej producent z Osnabruck wprowadził do produkcji linię 5- i 6-korpusowych pługów Cayron. Nowym produktem w tej gamie narzędzi są ciężkie, półzawieszane obrotowe pługi Hektor przeznaczone do współpracy z ciągnikami o mocy 350 KM. Narzędzia są dostępne w wersji od 5 do 8 korpusów. W zależności od modelu prześwit pod ramą wynosi 76 lub 82 cm. Odstęp pomiędzy korpusami wynosi 100 cm. Nabywcy pługów Hektor mają do wyboru różnego rodzaju zabezpieczenia korpusów. Mogą być chronione za pomocą zrywanych bezpieczników, dwóch sprężyn (zabezpieczenie resorowe) lub non-stop (zabezpieczenie hydrauliczne).

Nowy agregat uprawowy

Ofertę firmy Amazone w zakresie narzędzi do uprawy uzupełniają nowe agregaty uprawowe Ceus TX. Mają one na celu za jednym przejazdem przygotować pole do siewu. W serii Ceus TX są dostępne agregaty o szerokości roboczej 4,5,6 i 7 m. Konstrukcja agregatu ma zapewnić dobre płytkie mieszanie gleby oraz głębokie jej rozluźnianie. Jest to niezwykle ważne w uprawie uproszczonej. Pierwsze zadanie jest realizowane poprzez trzy rzędy talerzy (dwa z przodu i jeden z tyłu). Rozluźnieniem gleby zajmują się zęby pracujące na głębokość do 30 cm. Nowe narzędzia są zintegrowane z nowym podwójnym zestawem wałów stalowych, przygotowanym pod uprawę gleb średnich i ciężkich.

Nowe siewniki zbożowe

Rodzina siewników Amazone została rozszerzona o nowe modele. Po niedawnej premierze mechanicznego agregatu uprawowo-siewnego Cataya 3000 Super niemiecki producent dołącza prostszy i korzystniejszy w zakupie wariant 3000 Special. Nowa maszyna dysponuje elektrycznym napędem dozownika nasion i sterowaniem ISOBUS. Cataya Special jest seryjnie wyposażona w redlice talerzowe RoTeC Control.

W grupie siewników pneumatycznych Centaya pojawiły się przydatne opcje wyposażenia poprawiające jakość i komfort pracy. Jedną z nich elektrycznie napędzany dozownik z łatwo wymienialnymi kasetami, którym można sterować z kabiny ciągnika za pomocą terminala. Centaya 3000 Super będzie mogła być wyposażona w podwójne redlice talerzowe TwinTeC lub redlice RoTeC (rozstaw rzędów 12,5 lub 15 cm).

Dr inż. Jacek Skudlarski; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie