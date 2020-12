Nowe prasy zmiennokomorowe McHale

Irlandzki producent prezentuje dwa modele nowej serii V8: V8940 i V8950. W porównaniu do maszyn z serii V6000 będą one mogły formować bele o 20 cm większej średnicy (0,6-1,9 m)

Wariant V8940 nie został wyposażony w noże, zaś w wariancie V8950 standardowo noży jest 15, zaś opcjonalnie może być ich 25.

Podbieracz wyposażono w pięć rzędów palców i może on zbierać plony z szerokości do 2,1 m. Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed zatorami, to wykorzystano tutaj znaną już z pras McHale konstrukcję, mianowicie uchylną płytę z tworzywa sztucznego.

Hydrauliczny hamulec siatki nie korzysta ze wstępnego napinacza, co ułatwia jej montaż, zaś w zasobniku znajdziemy miejsce na dwie zapasowe siatki. Ich maksymalny rozmiar to 1300 mm szerokości i 4500 m długości. Prasy wyposażono w trzy pasy.

Jeśli chodzi o sterowanie, w prasach wykorzystano nowy wyświetlacz Expert Plus o większym rozmiarze; sterowane z jego pomocą funkcje obejmują m.in. ustawienia rozmiaru i gęstości beli, owijania siatką, prędkości wiązania i obsługę noży.

Opcja obejmuje m.in. układ centralnego smarowania, owijanie sznurkiem, pneumatyczny układ hamulcowy i czujnik wilgoci.