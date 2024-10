Nowe polskie LED-y Wasem, które rozświetlą każde ciemności. Do ciągnika, ładowarki i innych maszyn. Ile kosztują?

Uznany polski producent oświetlenia, firma Wesem, właśnie dodała do swojego portfolio nowe, bardzo ciekawe i bardzo jasne lampy dużej mocy, w tym długo wyczekiwane lampy podłużne, tzw. lightbary.

Od zapowiedzi jaka padła w okolicy ubiegłorocznego Agro Show minął rok i miesiąc, ale w końcu są. Zapowiadane i przez wielu wyczekiwane nowości w ofercie polskiego producenta oświetlenia, czyli firmy Wesem z Wieliczki.

Super jasna seria CRP3

Choć w ofercie firmy jest już od jakiegoś czasu bardzo popularna i udana seria CRV1 z lampami o strumieniu 5500 lm i mocy 70W, to wraz z nową seria CRP3 przebita zostaje bariera 7000 lm dla pojedynczej lampy. Na nową rodzinę lamp w tej chwili, składają się 3 modele; dwa o szerokim kącie świecenia wynoszącym 60 stopni oraz lampa dalekosiężna o kącie 4 stopni. Wszystkie lampy CRP3 charakteryzują się klasą szczelności IP67 i IP69K, zasilaniem od 12-24V czy możliwością pracy w temperaturach od -40 do +80 stopni.

Lampy mają postać klasycznej kostki o wymiarach 133x107x112 mm i w zależności od wymagań mogą być wyposażone w przygotowane przez producenta złącze np. Deutsch, AMP Super Seal czy przewody do zarabiania lub gniazda wbudowane. Materiał z którego wykonana jest obudowa to aluminium, zaś klosz wykonany jest ze szkła. Istnieje nawet możliwość zamówienia wersji z podgrzewaniem. Producent postawił na barwę światła neutralną, która zapewnia dobre warunki oświetleniowe, a przy tym nie obciąża wzroku operatora. To oczywiście propozycja dla najbardziej wymagających, pracujących często w warunkach nocnych lub w budynkach o kiepskim oświetleniu.

Jeden zamiast kilku? Nowy Lightbar z Wieliczki

A co jeżeli chcielibyśmy zastąpić rząd lamp na kabinie jedną szeroką lampą? Przez długi czas niestety Wesem nie miał propozycji dla szukających lightbara, jednak firma nadrobiła zaległości i całkiem niedawno do sprzedaży weszła nowa seria CDP1, czyli właśnie lampy podłużne.

Na rodzinę CDP1 składają się dwa modele: CDP1C/1D o kącie świecenia 72 stopni oraz dalekosiężny CDP1E o wąskim kącie 5 stopni. Obydwie lampy mają dwa tryby świecenia 1,6 W – tzw. światło pozycyjne oraz robocze, zależne od wariantu: 76 W lub 160 W, co przekłada się na strumień świetlny odpowiednio 8000 lm lub 14000 lm dla modułu LED, dla całej lampy 6400 lm i 11200 lm.

Podobnie jak lampy CRP3, także nowe lightbary cechują się szczelnością IP67 i IP69K, pracą w zakresie temperatur od -40 do 80 stopni oraz wykonaniem z aluminium i szkła. Podobnie jak inne wyroby producenta, także lampy CDP1 mogą być wyposażone w różne typy złącz oraz uchwyty do mocowania: bocznego, dolnego lub tylnego.

Jeżeli chodzi o ceny, to warianty słabsze 76 W/8000 lm to wydatek około 440 zł za sztukę natomiast wariant 160 W/14000 lm kosztuje około 620 zł. Podobnie jak klasyczne lampy robocze firmy, także CDP1 są zabezpieczone przed odwróceniem polaryzacji oraz cechują się dobrą odpornością na korozję – 500h w teście wg ISO9227. Nie dziwi więc fakt, że produkty polskiego Wesemu są chętnie wybierane jako wyposażenie dodatkowe montowane przez dealerów czy dystrybutorów zwłaszcza w maszynach z branży leśnej czy budowlanej.

Lampy podłużne, choć widywane głównie jako doposażenie samochodów terenowych, zaczynają zyskiwać uznanie także w przypadku maszyn, gdyż pojedynczym lightbarem można zastąpić szpaler lamp umieszczanych na kabinie. Zwłaszcza w ładowarkach teleskopowych oszczędzając sobie pracy i zyskując wolne podłączenie np. do zainstalowania dodatkowej lampy bocznej, która ułatwi nam manewrowanie.

Ponadto lightbar jest często łatwiejszy we wkomponowaniu w kabinę i mniej podatny na uszkodzenia jak klasyczna lampa. Oczywiście wiele zależy od tego, z jaką fantazją do zaprojektowania kabiny podszedł producent. Niemniej dobrze jest w końcu mieć taką lampę do wyboru u krajowego producenta.