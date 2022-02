Nowe patenty bioinsektycydów w portfolio Syngenta

Firma Syngenta Crop Protection nabyła dwa bioinsektycydy NemaTrident i UniSpore do zwalczania rosnącej odporności i stosowania w szerokiej gamie szkodników w ogrodnictwie, roślinach ozdobnych i leśnych.

Syngenta Crop Protection nabywając patenty i znaki towarowe nowych bioinsektycydów od firmy Bionema uzyskała także dokumentację rejestracyjną UniSpore. Poczyniła tym samym krok w budowaniu portfolio produktów biologicznych w Syngenta Professional Solutions i otwiera możliwość ekspansji rozwiązań biokontroli dla ochrony upraw.

UniSpore to innowacja oparta na naturalnie występującym mikroorganizmie (grzyb chorobotwórczy owadów). Oferuje rozwiązanie do zwalczania szeliniaka winorośli u roślin ozdobnych, gdzie hodowcy w całej Europie mają ograniczone możliwości w zakresie środków owadobójczych. Obecnie znajduje się we wczesnej rejestracji.

NemaTrident to opatentowane nicienie pasożytnicze dla różnych gatunków szkodników. Z tej grupy oferowane są preparaty m.in. dla ochrony roślin ogrodniczych i leśnych.

– Jesteśmy dumni, że opracowaliśmy przełomowe rozwiązania, jakimi są NemaTrident i UniSpore. Koncentrujemy się na innowacjach i odkrywaniu rozwiązań nowej generacji. Cieszymy się, że firma Syngenta Crop Protection nabyła te technologie, dzięki czemu można je udostępnić na całym świecie klientom poszukującym dodatkowych, zrównoważonych rozwiązań – Minshad Ansari, założyciel i dyrektor generalny Bionema.

Na chwilę obecną nie wiadomo czy i kiedy ww. produkty będą dostępne dla polskich producentów. Jak poinformowała nas Syngenta, ewentualne ich wdrożenie będzie poprzedzone analizami biznesowymi, a przy ich pozytywnych wynikach preparaty zostaną poddane procesom rejestracji.