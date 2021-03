Nowe opcje zastosowania John Deere Machine Sync: Ciągniki i sieczkarnie polowe w pełnej synchronizacji

John Deere Machine Sync umożliwia maszynom wymianę danych podczas jazdy i pozwala operatorom kombajnów na prowadzenie ciągnika z przyczepą. Ten wyjątkowy system jest teraz dostępny również dla sieczkarni polowych i ciągników.

Zintegrowany system Machine Sync został wprowadzony na rynek w 2012 roku, a firma John Deere pozostaje jego jedynym dostawcą. Technologia ta jest szczególnie przydatna podczas nocnych operacji i długich dni roboczych. Synchronizacja oparta na globalnym systemie nawigacji satelitarnej (GNNS) umożliwia kombajnom automatyczne sterowanie prędkością i kierunkiem jazdy ciągników z przyczepami względem kombajnu. Dzięki temu Machine Sync pozwala zwiększyć bezpieczeństwo podczas zbiorów i zmniejszyć stres operatorów, którzy dotychczas musieli polegać na intuicji. Eliminuje również straty podczas rozładunku i zapobiega uszkodzeniom zarówno maszyn, jak i upraw, nawet przy większych prędkościach jazdy.

Technologia ta ma zastosowanie nie tylko w przypadku kombajnów zbożowych, ale także we wszystkich procesach żniwnych, w których uprawy są w sposób ciągły ładowane do przyczep. W rezultacie firma John Deere oferuje teraz system Machine Sync do użytku w sieczkarniach polowych i ciągnikach. Ta zaawansowana technologia będzie korzystna w szczególności dla klientów używających zaczepianych kombajnów do zbioru ziemniaków, marchwi i innych warzyw. System zapewnia również istotne wsparcie dla producentów warzyw podczas operacji sadzenia, przyczyniając się do wzrostu wydajności.

Działanie systemu Machine Sync wymaga telematyki JDLink™, odbiornika satelitarnego StarFire™ i wyświetlacza Premium 4. generacji z aktywacją automatyzacji. Większość klientów wybiera wszystkie te elementy jako fabryczne wyposażenie przy zamawianiu nowego ciągnika i/lub maszyny samojezdnej, są one jednak dostępne również jako opcje modernizacji. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dealera John Deere.

Źródło: John Deere