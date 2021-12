Firma Massey Ferguson zaprezentowała właśnie nowy wygląd swojego kultowego logo trzech trójkątów i nową tożsamość marki „Born to Farm”, aby uczcić 175. rocznicę powstania w 2022 roku.

Jak powiedział Francesco Murro, wiceprezesa ds. globalnego marketingu, sprzedaży i partnerstwa marki Massey Ferguson, rok 2022 będzie rokiem nowej globalnej marki Massey Ferguson, dodając jednocześnie, że zamysł nowego loga pojawił się już na targach Agritechnica 2019, kiedy to firma zaprezentowała MF Next Concept. Nowa Era MF zaczęła nabierać kształtów wraz z premierą MF 8S w lipcu 2020 r., po której w ciągu ostatnich 18 miesięcy wprowadzono pełną linii produktów. W tym czasie, we wrześniu 2021 r. odbyło się również wydarzenie cyfrowe Born to Farm. Listopad to symboliczny miesiąc dla marki, przypadający dokładnie 63 lata po ogłoszeniu powstania jej i jej ikonicznego logo.

Ponieważ w 2022 roku firma obchodzi 175. rocznicę powstania pierwszego warsztatu sprzętu rolniczego Daniela Masseya, uznano, że jest to idealny moment na odświeżenie logo i jednocześnie wprowadzenie nowego, znaczącego motta. Potrójny trójkąt Massey Ferguson – najbardziej rozpoznawalna ikona z 1958 r. „

Jak wyjaśniają przedstawiciele firmy kształt potrójnego trójkąta to silny symbol, który uosabia Massey Ferguson od 1958 roku. Nowe logo jest połączeniem silnego dziedzictwa i współczesnych wartości marki. Trzy trójkąty zachodzą na siebie, symbolizując wzajemnie korzystne i trwałe relacje oraz zaufanie pomiędzy rolnikami, dealerami i marką.

Premiera nowej globalnej tożsamości marki Massey Ferguson w 2022 roku oraz nowe logo będzie stopniowo wdrażane na całym świecie. Zaczęło się już pojawiać w kanałach cyfrowych i będzie aktualizowane we wszystkich materiałach marketingowych Massey Ferguson w przyszłości. Odświeżone logo i motto Massey Ferguson daje wyjątkową okazję do ponownego dostosowania kluczowych przesłań marki, aby skupić się na podejściu do roli rolnika i prostych, niezawodnych, dostępnych i zrównoważonych czynnikach napędzających markę. Rolnicy na całym świecie będą mogli po raz pierwszy doświadczyć nowej tożsamości marki Massey Ferguson począwszy od końca pierwszego kwartału 2022 roku.