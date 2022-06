Nowe odmiany rzepaku ozimego Rapool

Rapool Polska, Saaten-Union Polska oraz DSV zaprezentowały swoje odmiany w Spytkówkach w woj. wielkopolskim. Tradycyjnie na poletkach można zobaczyć bogatą kolekcję rzepaku, zbóż, traw i mieszanek.

Rapool Polska pochwaliło się bogatą kolekcją odmian rzepaku, wśród których zaprezentowało zarówno znane i cenione przez rolników odmiany, jak i nowości. Jedną z nich jest nowa odmiana mieszańcowa rzepaku ozimego Jurek z odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV) i suchą zgniliznę kapustnych (posiada gen RLM7). Dobry wigor początkowy umożliwia siew w terminach opóźnionych. Adaptuje się do zmiennych warunków glebowych, wysoko plonuje zarówno na stanowiskach słabszych, jak i dobrych. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością oraz wysoką zawartością oleju w nasionach. Jurek jest nową propozycją odmiany mieszańcowej Rapool, która efektywnie wykorzystuje zastosowany wiosną azot.

– Na stanowiskach o uregulowanym odczynie i średnich zasobnościach w składniki pokarmowe potrafi wysoko plonować przy obniżonych dawkach azotu – mówiła Jeanne Geißler, product manager International Oil Crops, Rapool Ring GmbH podczas spotkania na polach doświadczalnych Stacji Doświadczalno-Hodowlanej Saaten-Union w Spytkówkach (woj. wielkopolskie).

Kolejną nowością jest Crocant F1 – to odmiana z podwyższoną odpornością na najczęściej występujące rasy kiły kapusty. W okresie jesiennym szybko buduje biomasę, silny i głęboki system korzeniowy, dzięki czemu jest tolerancyjna na okresowe niedobory wody. odmiana średnio późna pod względem kwitnienia i dojrzewania.

Temptetion F1 (KR 2020) to odmiana rzepaku ozimego, którą znana jest z jej możliwości produkcyjnych i którą nadal Rapool Polska rekomenduje do siewu w nadchodzącym sezonie. Cechuje się odpornością na wirusa żółtaczki rzepy (TuYV). Dobry wigor początkowy umożliwia siew w terminach opóźnionych. Rośliny są odporne na wyleganie. Dodatkową cechą podnoszącą jakość technologiczną jest wysoka zawartość tłuszczu w nasionach. Odmiana kwitnie i dojrzewa średniowcześnie. Nadaje się na stanowiska od słabszych do dobrych i sprawdza się w różnych regionach Polski oraz technologiach uprawy (intensywna/ podstawowa) dając stabilny plon. Rekomendowana (2022 r.) do uprawy w województwach: kujawsko-pomorskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

Beatrix CL to nowość z technologii Clearfield firmy Rapool (hodowca DSV) odporna na substancję czynną imazamoks, zawartą w herbicydach Clearavis i Cleravoodporna. Ma szybki rozwój jesienny oraz wiosenny i dobrą zimotrwałość. Cechuje się odpornością na suchą zgniliznę kapustnych (gen Rlm7), wirusa żółtaczki rzepy (TuYV), czy pękanie łuszczyn.

– Odporność na pękanie łuszczyn pozwala na wydłużenie zbiorów przy mniejszych stratach nasion, które mogą powstawać np. z powodu gradobicia lub burz w okresie letnim – mówił Artur Kozera z Rapool Polska.

Nie tylko nagłe zjawiska pogodowe są niebezpieczne dla powodzenia uprawy. Artur Kozera wskazywał, że niesprzyjające warunki pogodowe w ostatnich tygodniach weryfikują odporność odmian rzepaku. W Spytkówkach prawie przez cały okres wegetacji rzepaku ozimego występował deficyt wody, szczególnie w okresie wiosennym, a tolerancja odmian na suszę to jedna z cech nad którą pracuje hodowla. Równie istotna jest zdrowotność, bowiem odporność roślin na choroby, w tym wertycyliozę, która jest szczególnie widoczną w tym sezonie, pozwala na doprowadzenie plantacji w dobrym zdrowiu roślin, aż do zbiorów.

Tradycyjnie już w Spytkówkach prezentowano także bogatą kolekcję odmian zbóż Saaten Union Polska – firmy, która pierwsza wprowadziła i zarejestrowała w naszym kraju pszenicę mieszańcową, oraz jest jednym z głównych hodowców jęczmienia ozimego.