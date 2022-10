Nowe odmiany kukurydzy marki Dekalb

Firma Bayer w gospodarstwie Państwa Nykielów w miejscowości Kaszewy Kolonia zaprezentowała swoje nowości w ofercie kukurydzy odmian DEKALB oraz kompleksową ofertę w segmencie warzyw. Wybrane rozwiązania wspierające rolnictwo zrównoważone, w tym wykorzystywanie zasobów zmniejszające emisje, zastosowano w polskim gospodarstwie należącym do międzynarodowej sieci BayerForwardFarming.

Bayer odgrywa ważną rolę w rozwoju i propagowaniu rolnictwa zrównoważonego w Polsce. Prezentujemy ofertę produktową firmy, a wśród nich odmiany, gdzie wysoki plon jest równie ważny, jak spełnienie założeń rolnictwa zrównoważonego – zaznacza Iwona Krych-Stec, szefowa marketingu Crop Science w Bayer na Polskę, Kraje Bałtyckie, Czechy i Słowację.

Na polach w Kaszewach zaprezentowano odmiany o różnej wczesności, od najwcześniejszej DKC 3201, która jest odmianą uniwersalną typu flint-dent, posiadajacą silny wigor wiosenny po odmiany DKC 3595 z FAO 240/250, która polecana jest na gleby słabsze, odmiana dobrze oddająca wodę. Odmianą, którą polecał gospodarz była odmiana DKC 3609 z FAO 250-260, która przeznaczona jest na stanowiska średnie i lepsze. Jest to odmiana na ziarno, charakteryzuje się mocnym systemem korzeniowym i odornścia na wyleganie.

Nowości odmian DEKALB na 2023

DKC3513 FAO 260 – grupa średnio-późna, o kolbach typu flint/dent, przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz na terenie całej Polski. Charakteryzuje się bardzo wysokim plonem ogólnym suchej masy nawet w trudnych warunkach uprawowych. Osiąga znakomite parametry jakościowe kiszonki: bardzo wysoką strawność włókna i wysoką zawartość skrobi. Jej atuty to dobry wigor początkowy i tolerancja na chłody wiosenne. Posiada wysokie i obficie ulistnione rośliny o mocnych łodygach i dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrym efekcie Stay-Green.

DKC3418 to odmiana przeznaczona do uprawy na kiszonkę i biogaz na terenie całej Polski o FAO 250 z grupy średnio wczesnej o ziarnie typu flint/dent. Polecana do uprawy na stanowiska średnie, dobre i bardzo dobre. Posiada znakomite parametry jakościowe kiszonki: bardzo wysoką strawność włókna i wysoką zawartość skrobi. Odmiana charakteryzuje się dobrym wigorem początkowym, tolerancją na chłody wiosenne. Rośliny są wysokie i obficie ulistnione, z mocnymi łodygami o dobrej tolerancji na wyleganie i bardzo dobrym efekcie Stay-Green.

DKC3719 to odmiana typu dent, FAO 250, grupa średnio wczesna o typie kolby flex. Jest to odmiana uniwersalna przeznaczona do uprawy na ziarno i kiszonkę. Posiada bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno na średnich i dobrych stanowiskach. Rośliny są wysokie o bardzo dobrej zdrowotności i dobrej tolerancji na wyleganie o dobrym efekcie Stay-Green. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością roślin (zawiera gen HT1), który zapewnia tolerancję na określone rasy patogenu wywołującego żółtą plamistość liści kukurydzy (helmintosporioza).

Podczas spotkania polowego Wojciech Peczewski przedstawił temat przygotowania kiszonki z kukurydzy. Klienci firmy Bayer mogą liczyć na tzw. audyt kiszonkowy, który polega na przebadaniu biomasy i jakości wytworzonej kiszonki. Ponadto audyt kiszonkowy pozwala wyznaczyć optymalny termin zbioru.

Acceleron Seed Applied Solutions, które zostało zastosowane na kukurydzy DEKALB to kombinacja zapraw nasiennych łącząca w sobie produkty biologiczne i składniki chemiczne. Te zintegrowane rozwiązania chronią uprawy przed zniszczeniem przez choroby na początku sezonu, poprawiając stan roślin, jednorodność uprawy i wigor roślin, a tym samym zwiększając potencjał plonowania. Środki mikrobiologiczne zwiększają również dostępność i wchłanianie składników pokarmowych przez korzenie, sprzyjając rozwojowi korzeni i pędów. W 2023 roku w ofercie nasion kukurydzy DEKALB będą dostępne odmiany zaprawione w systemie Acceleron Standard, czyli Redigo M+ B360 (nawóz biologiczny).

Gospodarstwo Kaszewy prowadzone (woj. łódzkie) należy do międzynarodowej sieci BayerForwardFarming odmiany kukurydzy marki Dekalb. Sukces gospodarstwa polega głównie na tym jak podaje jego włodaż, że odpowiednio dobierane są w nim odmiany kukurydzy, które odpowiadają lokalnym warunkom. Podczas spotkania gospodarze zaznaczyli również, że w odpowiednim gospodarowaniu ważna jest dywesyfikacja odmian, która pozwala na optymalizację plonów.

Gospodarstwo to posiada również instalację Phytobac, która chroni glebę i wody podziemne przed zanieczyszczeniem pozostałościami środków ochrony roślin. Dzięki tej instalacji możliwa jest bezresztkowa likwidacja popłuczyn po myciu opryskiwacza oraz oddzielenie popłuczyn od wody opadowej lub wody z mycia maszyn, która nie zawiera pozostałości. W gospodarstwie wykorzystuje się resztki pożniwne w celu poprawy jakości i żyzności gleb. Resztki pożniwne zwiększą zawartość substancji organicznej w glebie, poprawiają zdolność do zatrzymywania wody w glebie. W gospodarstwie prowadzi się poplony w postaci rzodkwi oleistej, która poprawia strukturę gleby oraz zapobiega podeszwie płużnej.

Gospodarstwo posiada ponadto stacje pogodową i uruchomione jest nawadnianie, optymalizowane dzięki aplikacji FieldView Prime. Na podstawie analizy zdjęć satelitarnych dostarcza ona gospodarzowi informacji co do tego które części pola wymagają nawodnienia.

Gospodarstwo Państwa Krzysztofa i Macieja Nykielów gospodaruje na powierzchni 90 ha, uprawia kukurydzę, rzepak, zboża i warzywa. Jest uznawane wśród ościennych gospodarstw za wzór do naśladowania.