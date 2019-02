Nowe modele Zetora

Zetor Tractors a.s. wkrótce zaprezentuje dwa nowe modele ciągników UTILIX i HORTUS w segmencie mocy od 40 do 70 koni mechanicznych. Rozszerza się w ten sposób oferta uniwersalnych ciągników, które znajdą szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, przy lekkich pracach ziemnych i dla służb komunalnych oraz do prac z ładowaczem czołowym. Ciągniki znajdą też zastosowanie u rolników – hobbystów.

Nowa linia UTILIX składa się z modeli UTILIX HT 45 oraz UTILIX HT 55, w ofercie serii HORTUS znajdują się maszyny HORTUS CL 65 oraz HORTUS HS 65. Traktory są niezawodne, wydajne i łatwe w utrzymaniu. Pojawią się na rynku w pierwszym kwartale 2018 roku.

– W ostatnich latach byliśmy świadkami rozszerzenia oferty traktorów o mocy poniżej 80 KM. Zainteresowanie maszynami w danym segmencie mocy stale wzrasta, a udział tego segmentu w rynku osiąga – w zależności od rynku – nawet 10% ogólnej sprzedaży. Reagujemy na tę sytuację i wprowadzamy na rynek dwie linie modeli składające się z czterech traktorów — mówi Robert Todt, dyrektor sprzedaży i marketingu ZETOR TRACTORS a.s.

UTILIX

Sercem traktorów serii UTILIX jest 4-cylindrowy silnik. UTILIX HT 45 dysponuje mocą 43 KM, natomiast mocniejszy UTILIX HT 55 jest wyposażony w 49 KM. Silniki spełniają normy emisji spalin STAGE IIIA. Maszyny są wyposażone w trzystopniową hydrostatyczną skrzynię biegów, a prędkość maszyny jest kontrolowana przez operatora za pomocą dwóch pedałów gazu oraz pedału hamulca. Maksymalna prędkość traktora wynosi 30 km/h. Dzięki systemowi mokrych hamulców nowe maszyny stanowią bezpieczne narzędzia pracy, które odpowiadają najnowszym, rygorystycznym normom bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o układ hydrauliczny, maszyny posiadają dwie pompy oleju o przepływie 52 lub 56 l/min, co stanowi wystarczającą objętość np. do pracy z ładowaczami czołowymi i innym sprzętem do agregacji. Maszyna w podstawowym wyposażeniu posiada klimatyzację, która zwiększa komfort operatora podczas pracy.

HORTUS

Traktory HORTUS są wyposażone w 4-cylindrowy silnik o mocy 67 KM, który spełnia normy emisji spalin STAGE IIIB. Maszyny są wyposażone w mechaniczną skrzynię biegów z 24 biegami do przodu oraz 24 biegami do tyłu, model HORTUS HS jest dodatkowo wyposażony w tzw. PowerShuttle – rewers, który umożliwia zmianę kierunku jazdy nawet pod obciążeniem. Maksymalna prędkość traktorów wynosi 40 km/h, a maszyny, podobnie jak seria UTILIX, są wyposażone w system mokrych hamulców. Dwie pompy oleju zapewniają przepływ w układach hydraulicznych o objętości 60 l/min. Również ten traktor został wyposażony w klimatyzację, która ułatwia pracę operatora podczas długich i uciążliwych zadań.

– Nowe traktory są małe i lekkie, obsługuje się je lepiej i szybciej niż większe maszyny. Znajdą zastosowanie w uprawie, ogrodnictwie, ale też w stajniach i innych ograniczonych przestrzeniach oraz w służbach komunalnych, gdzie sprawdzą się doskonale dzięki swojej zwrotności — dodaje Robert Todt.

Rolnicy będą mieli możliwość zamówienia nowych maszyn już na początku 2018 roku, a pierwsze traktory zostaną dostarczone klientom na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 roku. Wraz z wprowadzeniem na rynek traktorów UTILIX i HORTUS rozszerza się oferta produktów, która obejmuje zakres mocy od 45 do 160 KM i składa się z 6 linii modelowych i 13 traktorów.

Zarówno specjaliści, jak i wszyscy zainteresowani będą mogli po raz pierwszy zapoznać się z nową, rozszerzoną ofertą produktów Zetora podczas targów Agritechnica 2017, które odbędą się 12–18 listopada. W hali 7 na stoisku D38 oprócz nowych traktorów firma zaprezentuje pierwszy seryjnie produkowany traktor o nowym designie. W hali 16 na stoisku E10 zostanie również zaprezentowany proces projektowania i produkcji komponentów.

Źródło: Zetor Tractors a.s.