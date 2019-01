Lamborghini Trattori rozszerza ofertę o nowe modele Spark i Mach, zwiększając zakres dostępnych mocy, a to wszystko pod znakiem niepowtarzalnej stylistyki włoskiej marki.

W segmencie ciągników średniej mocy, gama Spark została rozszerzona o nowe modele 120, 130 i 140, wyposażone w 4-cylindrowe silniki FARMotion najnowszej generacji, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom osiągów i mniejsze zużycie paliwa. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii SCR, ciągniki spełniają obowiązujące normy dotyczące emisji zanieczyszczeń (Stage IV).

Zarówno podczas prac polowych, jak i jazdy po drodze, wydajność modeli Spark gwarantują przekładnie z funkcją Automatic Powershift, rewers elektro-hydrauliczny z funkcją Stop&Go, SpeedMatching , sprzęgło ComfortClutch oraz najnowszy układ hamulcowy Hydraulic Engine Brake (HEB). Dla użytkowników, którym takie wyposażenie nie wystarcza, dostępne opcje, takie jak radar stale monitorujący poślizg kół, automatyczne sterowanie blokadą mechanizmów różnicowych i załączaniem napędu na przednie koła, amortyzacja przedniej osi i kabiny, system rolnictwa precyzyjnego Agrosky z 8-calowym iMonitorem i różne układy hamulcowe przyczepy (hydrauliczne i pneumatyczne). W praktyce, jest to unikalny pakiet akcesoriów i funkcji, dzięki któremu wspomniane modele zyskują nadzwyczajną wszechstronność.

Ponadto gama Spark zostaje wzbogacona aż o 9 kolejnych modeli w zakresie mocy od 156 KM do 226 KM, w związku z czym oferta możliwości konfiguracyjnych jest niezwykle szeroka. Użytkownik ma możliwość wyboru silnika 4- bądź 6-cylindrowego, trzech różnych typów przekładni, różnych konfiguracji układu hydraulicznego i różnych poziomów wyposażenia kabin MaxiVision. W każdym przypadku silniki Deutz, w których zastosowano katalizator DOC, system SCR i pasywny DPF, spełniają restrykcyjne normy w zakresie emisji zanieczyszczeń – Stage IV.

Oprócz dużego uciągu, nowe modele Spark 155 – 215 zapewniają wyjątkowe właściwości w trakcie manewrowania, dzięki utrzymaniu rozstawu osi na poziomie tylko 2543 mm w wersjach z silnikiem 4-cylindrowym i 2767 mm lub 2848 mm w wersjach 6-cylindrowych. Wpływ na zwrotność ma także dopuszczalne maksymalne obciążenie, które w zależności od wersji wynosi od 11500kg do 13500kg. Dotyczy to modeli dostępnych zarówno z bezstopniowymi przekładniami VRT, jak i z nowoczesnymi, 6-stopniowymi skrzyniami Powershift (z funkcją SpeedMatching), a także z najnowszymi, całkowicie zautomatyzowanymi modelami RCshift. We wszystkich wersjach maksymalną prędkość można osiągnąć przy ekonomicznej prędkości obrotowej silnika, super-ekonomicznej lub ulra-ekonomicznej. Szeroki wybór dotyczy także WOM, który jest dostępny we wszystkich 4 prędkościach (540, 540ECO, 1000 i 1000ECO), z elektrohydraulicznym proporcjonalnym załączaniem wału. Przedni WOM jest dostępny jako opcja, zarówno w trybie 1000 obr/min, jak i w trybie 1000ECO.

Nowa jest także instalacja hydrauliczna z mocną pompą o wydajności 42 l/min obsługująca wyłącznie układ kierowniczy (z pompą Load Sensing w wersjach wyposażonych w system Agrosky). Różne opcje dotyczą także pompy głównej (wybór rozpoczyna się od pompy zębatej o wydajności 84 l/min, aż do pomp o przepływie 120, 160 i 170 l/min Load-Sensing). Tylny podnośnik ze sterowaniem elektronicznym EHR i maksymalnym udźwigiem 9200 lub 10000kg (w zależności od modelu) posiada w wyposażeniu standardowym tryb szybkiego zagłębiania, tłumienie drgań podczas transportu narzędzi, blokadę podnośnika w ustawionym położeniu, ogranicznik wysokości podnoszenia i regulowaną prędkość opuszczania. Maksymalny udźwig opcjonalnego przedniego podnośnika wynosi 4110 lub 5480 kg.

Komfort dodatkowo zwiększa dostępne w opcji, sterowana elektronicznie amortyzacja przedniej osi oraz szereg funkcji, takich jak adaptacyjne sterowanie sztywnością w zależności od warunków jazdy, autopoziomowanie w zależności od obciążenia, system anti-dive i anti-rise (systemy usztywniają zawieszenie podczas hamowania i przyspieszania celem redukcji przemieszczania środka ciężkości), system anti-dumping, służący tłumieniu ewentualnego kołysania wzdłużnego, które może mieć miejsce podczas szybkiej jazdy po drodze.

Stanowisko operatora to prawdziwe centrum dowodzenia, ergonomiczne i wygodne, które teraz zostało wyposażone w nowe panele wskaźników InfoCenterPro oraz dostępne jako opcje iMonitory 8- lub 12-calowe. Wysoki komfort w kabinie gwarantowany przez amortyzację mechaniczną kabiny można dodatkowo zwiększyć poprzez zastosowanie zawieszenia pneumatycznego (opcja) i nowych foteli z zawieszeniem pneumatycznym i automatycznym dostosowaniem do wagi operatora.

Ciągniki o wysokiej mocy w ofercie Lamborghini Trattori uzupełniają dwa nowe modele Mach 230 VRT i Mach 250 VRT. Modele opracowano z myślą najcięższych pracach w celu maksymalnej redukcji kosztów eksploatacji i czasu pracy, dzięki ich nadzwyczajnej efektywności. W modelach Mach zamontowano nowe silniki Deutz 6.1 Stage IV, które w porównaniu z poprzednią generacją wyróżniają się większą szybkością reakcji, większym momentem przy niskiej prędkości obrotowej i niższym o 5% zużyciem paliwa i AdBlue. Ponadto nowe silniki pracują z wysokowydajnymi przekładniami VRT, nowoczesnymi osiami i hamulcami, zapewniającymi optymalny komfort jazdy w warunkach maksymalnego bezpieczeństwa.

Dzięki intuicyjnym elementom sterowania i nowemu podłokietnikowi wielofunkcyjnemu, komfort oraz poziom ergonomii kabiny MaxiVision jest wyjątkowy. Umożliwia to bezstresową pracę w przyjemnym otoczeniu, w którym zadbano o każdy szczegół. Nowy panel InfoCenterPro na desce rozdzielczej jest wyposażony w kolorowy wyświetlacz 5-calowy, dobrze widoczny także w warunkach słabego oświetlenia. Jeśli chodzi o pracę w nocy, nowe modele Mach można wyposażyć w pakiet 4 zespołów reflektorów ze światłami LEDOWYMI o strumieniu światła 40 000 lumenów.

We wszystkich wersjach Mach dostępne są satelitarne systemy Agrosky (zapewniając dokładność ±2 cm), a ponadto modele są w pełni kompatybilne w pracach z maszynami sterowanymi sygnałem ISOBUS 11783.

Źródło: SDF