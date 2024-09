Nowe modele kombajnów Case IH Axial Flow 160 i 260. I to nie jest ostatnie słowo

Marka Case IH kontynuuje świętowanie roku 2024 jako “Roku Kombajnu”, oficjalnie wprowadzając na rynek serie Axial-Flow 160 i 260, dostępne na żniwa w 2025 roku. Premiera ta następuje po udanej zapowiedzi tych modeli na targach Agritechnica 2023. Patrząc w przyszłość, Case IH będzie dalej rozszerzać ofertę serii AF, prezentując kolejne modele jeszcze w tym roku.

Rok kombajnów 2024 został naznaczony wprowadzeniem serii Axial-Flow 160 i 260 na targach Agritechnica 2023. Kombajny te, dostępne już na zamówienie, zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności i precyzji. Modele 7260 (498 KM ze zbiornikiem na ziarno o pojemności 11 100 lub 14 400 litrów), 8260 (571 KM ze zbiornikiem na ziarno o pojemności 14 400 litrów) i 9260 (634 KM ze zbiornikiem na ziarno o pojemności 14 400 litrów) są wyposażone w zaawansowane, dwa większe wyświetlacze terminalowe Case IH Pro 1200 o wyższej rozdzielczości, oferujące pełną łączność i zautomatyzowane funkcje.

Kluczową z nich jest Harvest Command, która automatycznie dostosowuje ustawienia kombajnu w oparciu o kryteria wydajności zdefiniowane przez operatora. Po raz pierwszy nowa seria kombajnów Axial-Flow 160 (w tym model 6160 o mocy 400 KM ze zbiornikiem ziarna o pojemności 10 570 litrów i model 7160 o mocy 460 KM ze zbiornikiem ziarna o pojemności 12 500 litrów, największy w swojej klasie) integruje system automatyzacji Harvest Command w tej kategorii mocy i wielkości, zapewniając spójne wyniki niezależnie od doświadczenia operatora.

Obie serie są również wyposażone w Safeguard Connect, łączący usługi wsparcia Case IH, takie jak gwarancja, przeglądy przedsezonowe, FieldOps, zdalne monitorowanie, szkolenia i wsparcie. Bazując na rozmachu wprowadzonych na rynek serii 160 i 260, marka Case IH rozpoczęła wprowadzanie nowych modeli kombajnów na najwyższych poziomach wydajności. Na początku tego roku nowy model AF11, przeznaczony na rynek północnoamerykański, zadebiutował podczas National Farm Machinery Show w Louisville w stanie Kentucky. Niedawno, podczas targów Farm Progress Show w Boone w stanie Iowa (27-29 sierpnia), Case IH zaprezentowała dwa dodatkowe modele: AF9 i AF10.

Seria AF jest wyposażona w kompleksowy zestaw Precision Technologies, w tym dwa wyświetlacze Pro 1200, system automatyzacji kombajnu Harvest Command™ i RowGuide Pro. Ponadto wprowadzenie Connectivity Included dla modeli Axial-Flow 160, 260 i serii AF umożliwia płynną transmisję danych dotyczących plonów i maszyn bezpośrednio do nowej aplikacji Case IH FieldOps, oferując Klientom kompletne rozwiązanie do zarządzania danymi dla ich działalności. Nowa seria AF będzie miała swój oficjalny europejski debiut na targach EIMA 2024 w Bolonii, we Włoszech, w dniach 6-10 listopada.

-Dzięki tym nowościom marka Case IH będzie oferować największe na świecie portfolio kombajnów rotorowych. W ciągu zaledwie dwóch lat całkowicie odnowiliśmy gamę Axial-Flow, wzmacniając nasze zaangażowanie w oferowanie technologii, której potrzebują dzisiejsi rolnicy, aby zapewnić najlepszy zwrot z inwestycji. Teraz rozszerzamy prostotę i skuteczność konstrukcji Axial-Flow na nowe obszary, wykorzystując technologię, która pomoże właścicielom wydobyć jeszcze więcej z ich maszyn- mówi Marco Lombardi, szef marek Case IH i Steyr w regionie EMEA.

