Nowe ładowarki w ofercie Kramera

Mowa o kompaktowych ładowarkach kołowych KL12.5 i KL14.5. Obydwa modele wyposażono w napęd na wszystkie koła i silniki poziomu emisji spalin Tier V. Zdaniem producenta, ładowarki doskonale nadają się do elastycznego i codziennego zastosowania w gospodarstwach rolnych.

Kramer-Werke GmbH oferuje od teraz dwa nowo opracowane kompaktowe modele ładowarek kołowych o różnych klasach wydajności. Z jednej strony miniładowarka KL12.5, która posiada silnik Yanmar 18,5 kW / 25,2 KM, ładowność 1140 kg oraz ciężar roboczy 1920 kg. Z drugiej strony nowy model KL14.5. Niniejsza ładowarka kołowa z napędem na wszystkie koła jest wyposażona w silnik Yanmar 28,5 kW / 38,8 KM. Maszyna ma nieco wyższy ciężar roboczy 2070 kg i dzięki temu ładowność 1400 kg. Obydwa modele posiadają kompletnie nowe wzornictwo kabiny oraz kilka nowoczesnych funkcji i opcji.

Ładowarki kołowe KL12.5 i KL14.5 – kompaktowe i zwrotne

Obydwa modele to kompaktowe i zwrotne maszyny. Z szerokością tylko 1,26 m i wysokością nieco powyżej 2 m są one przeznaczone do niskich wjazdów do obór i wąskich przejść. Maszyny są zbudowane w oparciu o nową koncepcję ramy, która umożliwia dużą zwrotność dobrej stabilności. Ponadto trzy tryby skrętu umożliwiają dodatkową elastyczność.

Seryjny tryb kierowania na wszystkie koła zapewnia maksymalną zwrotność i szybkie cykle ładowania na najmniejszej przestrzeni. Jest uzupełniony opcjonalnymi trybami skrętu na przednią oś i trybem jazdy bokiem, które są po raz pierwszy dostępne dla tej klasy.

Tryb jazdy bokiem doskonale nadaje się do wszelkich prac, np. manewrowania w ograniczonych przestrzeniach, jak również jazdy równoległej wzdłuż ściany podczas usuwania obornika. Niniejszy tryb skrętu nie tylko pozwala operatorowi na optymalne dotarcie do przeszkód, ale jednocześnie utrzymuje stałą odległość roboczą, zmniejszając tym samym ryzyko uszkodzenia. Prosta i szybka zmiana pomiędzy trybem kierowania na wszystkie koła, na przednią oś i jazdy bokiem odbywa się dzięki mechanicznemu przełączaniu trybów skrętu.

Nowoczesne wzornictwo kabiny z nowym poziomem wygody

W segmencie kompaktowych ładowarek kołowych idealny dostęp serwisowy z dwoma zbiornikami, wynikające z tego dobre rozłożenie ciężaru i stabilizacja, jak również nowoczesne wzornictwo kabiny wyznaczają nowe standardy, zapewniając w ten sposób wartość dodaną w zakresie wygody i łatwości obsługi, stawiając na przedzie funkcjonalność i ergonomię. Szerokie wejście z dodatkową stopnicą to wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne wchodzenie i wychodzenie. Jest przy tym również pomocna opcjonalnie dostępna kolumna kierownicy z regulacją nachylenia, która umożliwia jednocześnie indywidualne dostosowanie pozycji kierownicy do operatora.

Duże szklane powierzchnie w połączeniu z nowo stworzonymi kanałami widoczności dbają o optymalną widoczność osprzętu dodatkowego i wspaniałą dobrą dookoła. Nowo zaprojektowane okno po prawej stronie można otwierać pod kątem 180 stopni. Ponadto można również ustawić i w pełni zablokować drzwi kabiny. Nowa, zaprojektowana od początku konsola boczna posiada nie tylko wiele ergonomicznych funkcji, ale również liczne schowki. Wszystkie ważne przełączniki znajdują się w zasięgu prawej ręki. Bez problemu możliwa jest intuicyjna obsługa trzech nowo opracowanych trybów jazdy (Smart Driving PRO), które są opcjonalnie dostępne w przypadku modelu KL14.5.

Większa wydajność oraz Smart Driving Pro

Nowy model ładowarki kołowej KL14.5 jest seryjnie wyposażony w silnik Yanmar 28,5 kW / 38,8 KM. Oczyszczanie spalin odbywa się za pomocą DOC i DPF. Dodatkowo dla ładowarki kołowej z napędem na wszystkie koła jest dostępny opcjonalnie Smart Driving PRO. Chodzi tutaj przy tym o nową funkcję z trzema różnymi trybami jazdy, które wspierają i odciążają operatora podczas licznych zastosowań, oszczędzając jednocześnie paliwo. W trybie Power do dyspozycji jest pełna moc silnika. Już podczas usuwania obornika szybkie cykle ładowania pokazują swoje zalety.

W porównaniu do trybu Power maszyna w trybie Eco jedzie z tą samą prędkością przy zmniejszonej prędkości obrotowej silnika. Mając na celu redukcję poziomu hałasu i oszczędność paliwa niniejszy tryb jazdy nadaje się przede wszystkim do prac układania w stos, które wymagają pełnej mocy systemu. Trzeci tryb jazdy przestawia dalej rozwiniętą, znaną opcje „urządzenia powolnej jazdy”. Rozszerza się go poprzez jazdę z użyciem pedału gazu. W ten sposób prędkość jazdy do przodu przy dowolnie ustawionej prędkości obrotowej silnika można ustawić nie tylko regulatorem ręcznym, ale również dodatkowo wygodnie i precyzyjnie pedałem gazu.

Niniejszy tryb jazdy nadaje się najlepiej do zastosowania z osprzętem, jak np. z mulczerem czy zamiatarką. Prędkość można w ten sposób ustawić delikatnie za pomocą pedału gazu do zmieniających się sytuacji. Oznacza to większą elastyczność i bezpieczeństwo operatora. Szybka zmiana wymienionych powyżej trybów jazdy jest w dowolnej chwili możliwa prostym naciśnięciem przycisku. Ładowarka kołowa KL14.5 przekonuje do siebie dalej opcjonalną dodatkową hydrauliką Powerflow, która idealnie uzupełnia trzeci tryb jazdy.

Gwarancja różnorodności zastosowania

Ponadto dostępne jest również znane szybkozłącze Kramer zapewniające skuteczną pracę w przypadku często zmieniającego się osprzętu dodatkowego. Duże siły podnoszenia i wyrywania oraz dokładne prowadzenie równoległe na całej wysokości można osiągnąć dzięki urządzeniu załadowczemu z kinematyką Z. Wizualne wskazanie pozycji łyżki i wideł jest ogromnie pomocne dla operatora w przypadku częstej zmiany osprzętu dodatkowego. Kompaktowe ładowarki kołowe są w ten sposób gotowe do zastosowania jako wszechstronna maszyna – z widłami uniwersalnymi, kolcem do beli, jak również z widłami do obornika.

Źródło: Kramer