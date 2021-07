Nowe ładowarki teleskopowe Massey Ferguson TH

Firma Massey Ferguson zaprezentowała właśnie całkowicie nową serię swoich ładowarek teleskopowych TH. Maszyny wyglądem nawiązują do pokazanych niedawno ciągników serii 5S, nakreślając w jakim kierunku w najbliższym czasie będzie zmierzał design tego producenta. Jednakże najwięcej zmian kryje się wewnątrz nowych ładowarek.

Według producenta sześć modeli jest zaprojektowanych do wszystkich możliwych zadań, gdyż gama rozpoczyna się od kompaktowego MF TH 6030 i a kończy na największym modelu MF TH 8043, oferującym maksymalną siłę podnoszenia 4,30 t oraz wysokość podnoszenia 7,5 m.

Duży nacisk położono na ulepszenie przekładni hydrostatycznej, w tym nowy tryb dynamicznej jazdy, co zapewnić ma, że ładowarki pracować będą jeszcze ciszej i płynniej. Ponadto hydraulika z bardzo wysoką wydajnością i proporcjonalnym sterowaniem zapewniać ma precyzyjny załadunek i wysoką wydajność.

Sześć nowych modeli

Dwa kompaktowe i zwrotne modele o szerokości 2,10 m i wysokości 2,10 m nadawać się będą do pracy w ciasnych przestrzeniach, takich jak chociażby tradycyjne budynki rolnicze. Te dwie maszyny oraz większy MF TH 7035 są napędzane silnikiem o mocy 100 KM. Przy wydatku hydraulicznym 100 l/min oferują siłę podnoszenia 3 t, przy czym TH 6030 może podnosić ładunki do 6 m, a TH 7030 do 7 m. Większy MF TH.7035 podnosi 3,5 t do 7 m.

Wszystkie trzy większe standardowe ładowarki teleskopowe MF TH są napędzane najnowocześniejszymi silnikami z normą emisji Stage V, które w tej nowej generacji wytwarzają 135 KM. Wszystkie są wyposażone w hydraulikę Load-Sensing o wydatku 190 l/min i oferują wysokość podnoszenia od 6,50 do 7,50 m oraz udźwig od 3,4 t do 4,3 t dla modelu MF TH.8043, który jest również dostępny z łyżką o pojemności 3,5 m3 jako wyposażenie opcjonalne.

Cicha kabina

Od nowa zaprojektowano także kabinę, aby zapewnić kierowcom najwyższy komfort i kontrolę, wyjaśniają specjaliści MF. Charakteryzuje się ona zaokrągloną, asymetryczną konstrukcją i łatwym dostępem przez szerzej otwierające się drzwi.

Kierowcy siedzą teraz wygodnie na nowym, standardowym fotelu amortyzowanym pneumatycznie. Podgrzewany fotel znany z ciągników MF automatycznie reaguje na siłę nierówności i posiada automatyczną kontrolę wzrostu i wagi.

Przestronna kabina powinna być teraz znacznie cichsza przy wszystkich prędkościach i warunkach pracy, nawet przy otwartych oknach. Pomiary wykazały znaczną redukcję o 1,5 dBA na drodze i do 2-3 dBA podczas ładowania, a także zmniejszenie natężenia hałasu i przyjemniejszy dźwięk.

Dobry widok jest możliwy dzięki specjalnej, zakrzywionej konstrukcji kabiny. Nowy, bardziej płaski kształt maski zapewnia z kolei całkowicie niezakłócony widok do tyłu po prawej stronie. Wyżej zamontowane lusterka zapewniają lepszy widok do tyłu, a zdejmowana mata podłogowa zmniejsza hałas i jest łatwa do czyszczenia. Natomiast w opcji zamówić można zintegrowaną chłodnicę, elektryczne prawe lusterko i wycieraczkę boczną, aby jeszcze bardziej poprawić widoczność z boku i na lusterka.

Łatwiejsza kontrola pracy

Wszystkie ładowarki teleskopowe MF są teraz standardowo wyposażone w dźwignię MF Power Control dla lewej ręki. Jest ona identyczna jak dźwignia we wszystkich ciągnikach Massey Ferguson, znajduje się bezpośrednio pod kierownicą i po dotknięciu palcami spełnia trzy funkcje: jazdę do przodu i do tyłu, zmianę zakresów prędkości hydrostatycznej i zmianę biegu na bieg jałowy. Dzięki temu prawa ręka może kontrolować proces ładowania, podczas gdy lewa ręka obsługuje skrzynię biegów.

Nowy, standardowy, kolorowy terminal o przekątnej 5 cali wyraźnie pokazuje informacje operacyjne i może być używany do wyboru trybów kierowania. Obejmuje to teraz również nowy tryb jazdy po przekątnej. Intuicyjne menu ułatwia nawigację między ustawieniami, a obraz z opcjonalnej kamery cofania z kolorowymi liniami orientacji pojawia się automatycznie po włączeniu biegu wstecznego.

Więcej funkcji może być dostępnych za pośrednictwem opcjonalnego 7-calowego terminala z wyświetlaczem, za pomocą którego operator może wybrać przepływ hydrauliczny lub ustawienia na ekranie, a także wyświetlać kierowcy szczegółowe dane dotyczące pracy. Posiada również Bluetooth i zintegrowany mikrofon głośnomówiący w desce rozdzielczej, a także zintegrowane opcje ustawień radia i odtwarzania muzyki.

Precyzyjny dżojstik

Od nowa opracowano także dżojstik wielofunkcyjny, który umożliwia delikatne sterowanie – przy co najmniej 20 proc. mniejszym wysiłku niż jego poprzednik. Powinno to umożliwić bezwysiłkową i precyzyjną obsługę hydrauliki i napędu.

Prosty 3-stopniowy przełącznik kołyskowy z tyłu dźwigni zmiany biegów służy do wyboru kierunku do przodu, do tyłu i neutralnego. Odpowiadają one funkcjom dźwigni MF PowerControl, dzięki czemu kierowca ma wybór, jak zmienić kierunek jazdy i sterować napędem.

Nowa opcja potrząsania łyżką, sterowana przyciskiem na joysticku, pomaga w szybkim napełnianiu i opróżnianiu szufli. Funkcja potrząsania jest połączona z ruchem dżojstika, dzięki czemu kierowca może kontrolować zakres i czas trwania akcji.

W opcji można również zamontować dżojstik bezpośrednio na podłokietniku co pozwala użytkownikowi w pełni wykorzystać dodatkowy komfort amortyzowanego siedzenia. Można go ustawić pod kątem w zależności od preferencji kierowcy.