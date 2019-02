Nowe ładowarki marki MUSTANG

W tym roku mija 10 lat działalności firmy Manitou Polska. Główną siedzibą firmy jest obecnie Sękocin Stary. Manitou Group to nie tylko rynek rolniczy, ale także budowlany i przemysłowy. Obecnie Manitou Polska posiada 24 dilerów, którzy handlują 3 markami tj. Manitou, GEHL i Mustang. Przez 10 lat działalności firma sprzedała swoim klientom w Polsce i Centralnej Europie 10000 maszyn.

W skład Grupy Manitou wchodzi miedzy innymi marka MUSTANG. Mustang to drugi najstarszy producent ładowarek „Skid – steer” na świecie. Pierwszy „Skid – steer” został wyprodukowany w 1965 roku. W 2015 Mustang obchodził jubileusz 50-lecia. Początek partnerstwa strategicznego Manitou i GEHL-Mustang w USA przypada na 2004 rok, zaś w 2008, Manitou kupiła całość udziałów GEHL-MUSTANG. Siedzibą firmy Mustang jest West Bend w stanie Wisconsin w USA i zajmuje powierzchnię 91 ha. Fabryka Mustanga znajduje się ponadto w Madison w South Dakocie, a je powierzchnia stanowi 14 ha, z czego hale zajmują 24125 m2. Produkuje się tu rocznie 8000 sztuk maszyn. Kolejna fabryka Mustanga znajduje się również w tym samym stanie w miejscowości Yankton. Jej powierzchnia to 11,5 ha, a moc produkcyjna to 3000 maszyn rocznie.

Mustang jest pionierem standardów rynkowych jeśli chodzi o napęd hydrauliczny i chłodzenie cieczą.

Oferta Manitou Group – MUSTANG na 2018 obejmuje nowe modele AL, SL i RT.

Modele AL z roku 2017 to AL140/106; AL340/306, AL440/406, AL540/506, a w 2018 zostaną one wzbogacone o nowe modele AL650/608oraz AL750/708 z ramieniem teleskopowym. Model AL506 zostanie zastąpiony nowym modelem AL508 Q4.

Model AL608T waży około 4745 kg, posiada silnik Yanmar 65 kM, siłę udźwigu do 3012 kg, minimalna wysokość ramienia wynosi 3315mm, zaś maksymalna 4275 mm.

Model AL708T waży około 5543 kg, posiada silnik Deutz 75 kM, siłę udźwigu do 355 kg, minimalna wysokość ramienia wynosi 3911mm, zaś maksymalna 5039 mm.

W modelach SL z 2017 roku – ładowarki radialne „R” czyli te mające układ i kierunek promienisty, występowały w modelach SL2012/1640, SL1050R/R135, SL1500R/R150, SL1650R/R165, SL1900R/R190 oraz SL2200R/R220 i SL2600R/R260. W 2018 zostaną one uzupełnione o modele ładowarek Vertykalnych „V”- SL2700V/V270 i SL3300V/V330. Modele ładowarek vertykalnych charakteryzują się tym, że przy podnoszeniu łychy znajduje się ona cały czas w układzie wertykalnym, czyli równolegle do podłoża, niezależnie od ułożenia ramienia.

Model SLV4200 waży ok. 5291 kg, posiada silnik Deutz 120 kM o pojemności 3,6 l, sile udźwigu 1905 kg i wysokości do 3653 mm.

Ładowarki gąsienicowe RT- „RT” radialne w 2017 roku to modele 1050RT/ RT105, 1650 RT/ RT165, 1750 RT/ RT175, 1850 RT/ RT185 oraz 2100 RT/ RT210 i 2150 RT/ RT2015, 2550 RT/ RT255, zostaną one uzupełnione w 2018 roku o model Vrtical -VT, modele 3200 VT/VT320.

Szczegółowe informacje o nowych modelach można uzyskać u dealerów marki Mustang.