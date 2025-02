Nowe kosiarki Kuhn GMD 3515 i GMD 4015, bo cięcie jest najważniejsze

Trudno sobie dziś wyobrazić dobry pokos bez użycia kosiarki dyskowej. Zapewnia nie tylko szybkość pracy, ale i jakość pokosu. Ma on kluczowe znaczenie dla jakości paszy, ponieważ wpływa na jej wartość odżywczą. Dobre kosiarki są wciąż poszukiwane i dlatego francuska firma Kuhn wprowadza właśnie na rynek dwa nowe modele GMD 3515 i GMD 4015.

Firma KUHN rozszerza swoją ofertę o nowe tylne kosiarki dyskowe GMD 3515 i GMD 4015, które to zapewniają wydajność i precyzję koszenia. Dzięki szerokości roboczej 3,50 m i 3,95 m oraz własnym rozwiązaniom technicznym, maszyny te stanowią doskonały wybór dla rolników zajmujących się zbiorami pasz. Co charakteryzuje nowe kosiarki dyskowe firmy Kuhn?

Najważniejsze cechy nowych kosiarek Kuhn

Lift-Control – lepsze kopiowanie terenu

Dzięki hydropneumatycznemu systemowi odciążenia belki tnącej Lift-Control, kosiarka automatycznie dostosowuje siłę docisku do podłoża. To oznacza lepsze dopasowanie do nierówności terenu i optymalną jakość koszenia.

Ochrona przed uszkodzeniami

Zintegrowany system zabezpieczenia antykolizyjnego non-stop chroni maszynę w przypadku uderzenia w przeszkodę. W razie kolizji kosiarka odchyla się do tyłu i do góry, a następnie automatycznie wraca do pozycji roboczej.

Wydajna belka tnąca Optidisc Elite

Oba nowe modele są wyposażone w belkę tnącą Optidisc Elite, która zapewnia równe i czyste cięcie nawet w trudnych warunkach. Zastosowanie systemu szybkiej wymiany noży Fast-Fit pozwala na błyskawiczną i beznarzędziową wymianę ostrzy.

Wygodny transport

Dzięki pionowemu składaniu pod kątem 125° środek ciężkości kosiarki znajduje się blisko ciągnika, co poprawia stabilność i bezpieczeństwo transportu drogowego.

Kosiarki Kuhn GMD 3515 i GMD 4015 – elastyczne rozwiązanie dla gospodarstwa

Maszyny mogą pracować samodzielnie lub w połączeniu z kosiarką czołową, w zestawie motyl, a to pozwala na jeszcze większą wydajność koszenia. Dzięki nowoczesnym technologiom, rolnicy mogą liczyć na większą efektywność zbioru pasz, mniejsze zużycie paliwa oraz dłuższą żywotność sprzętu.

Choć dzisiejszy rynek tego typu maszyn jest obfity w tego typu maszyny, to wybór kosiarki dyskowej uznanego producenta jest dobrym rozwiązaniem. Nowe kosiarki Kuhn GMD 3515 i GMD 4015 nie pojawiają się przypadkiem, a ich producent celuje nimi w najbardziej wymagających klientów.

To w ich rękach te maszyny będą pracować wykazując swoją skuteczność, bo cięcie jest najważniejsze.