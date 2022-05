Nowe kompaktowe ciągniki od Massey’a Fergusona

Massey Ferguson ogłosił wprowadzenie nowych ciągników MF 1755 E o mocy 54 KM i MF 1740 E o mocy 40 KM. Oba modele są napędzane najnowszymi silnikami spełniającymi wymagania normy Stage V i wyposażone są w mechaniczne skrzynie biegów.

– Te solidne, proste, uniwersalne maszyny zaprojektowano specjalnie z myślą o wykonywaniu efektywnych kosztowo czynności w mniejszych gospodarstwach, jak również w rozległych ogrodach, sadach winnicach i innych miejscach o trudnym dostępie – mówi Jérôme Aubrion, Director Marketing Massey Ferguson, Europe & Middle East.

Model MF 1755 E o mocy 54 KM wyposażono w platformę płaskopodłogową, natomiast w modelu MF 1740 E o mocy 40 KM zastosowano półplatformę. Oba modele mają w standardzie napęd na cztery koła oraz silniki i przekładnie o, jak deklaruje producent, doskonałych parametrach użytkowych.

– Idealnie przystosowane dla osób o ograniczonym budżecie, ciągniki te zapewniają odpowiednie specyfikacje w przystępnej cenie i przy niskich kosztach posiadania – dodaje Aubrion.

Klienci do wyboru mają dwa nowe, przystępne cenowo, kompaktowe ciągniki z napędem na cztery koła. Ciągniki serii MF 1700 E są doskonale dostosowane do ciężkiej pracy w mniejszych gospodarstwach, ogrodach, sadach, winnicach i ośrodkach jeździeckich.

• Nowy model MF 1740 E o mocy 40 KM z półplatformą i mechaniczną skrzynią biegów 8×8. • Nowy model MF 1755 E o mocy 54 KM z platformą płaskopodłogową i mechaniczną skrzynią biegów 12×12. • Sprawdzone, najnowocześniejsze silniki trzy- lub czterocylindrowe spełniają bieżące wymagania normy emisji Stage V i są wyposażone w prosty układ „All in One”. • Niezawodne przekładnie mechaniczne. • Przeznaczone do pewnej i niezawodnej pracy przy niskich kosztach posiadania.

Niezawodne, uniwersalne maszyny robocze w przystępnej cenie

Wprowadzając na rynek ciągniki MF 1700 E, Massey Ferguson rozszerza swój asortyment w tym ważnym i popularnym sektorze. Dostarcza obecnie tanie, łatwe w użytkowaniu, podstawowe maszyny, które uzupełniają dotychczasowe serie MF 1500 i MF 1700 M.

Dwa nowe modele serii MF 1700 E zaprojektowano specjalnie z myślą o łatwości użytkowania oraz pewnej i niezawodnej obsłudze w wielu zastosowaniach.

MF 1755 — Twój silny partner

Model MF 1755 E o mocy 54 KM i rozstawie osi 1980 mm wyróżnia się, jak deklaruje producent, mocą, wytrzymałością i stabilnością, które są odpowiednie do pracy w małych gospodarstwach, ogrodach i innych podobnych lokalizacjach.

Napędza go czterocylindrowy silnik o pojemności 2,4 litra — ten sam, który zastosowano w największych modelach serii MF 1700 M. Spełnia on rygorystyczne wymagania normy emisji Stage V dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) „All in One”, która z założenia ma służyć użytkownikowi przez cały okres eksploatacji ciągnika.

Z jednoczęściową maską bieżące utrzymanie silnika w dobrym stanie jest niezwykle proste. Otwiera się ona z pomocą sprężyn gazowych, dając pełny dostęp na potrzeby codziennej obsługi i serwisowania.

Źródło: MF