Nowe innowacje w BASF na najbliższe dziesięciolecie obejmują aktualizacje dla rurociągów oraz koncentrują się na poprawie wyników w rolnictwie. Dotyczy to głównych upraw, takich jak: pszenica, rzepak, soja, kukurydza, bawełna, różnych warzyw i jednocześnie skupiają się na minimalizowaniu wpływu zmian klimatycznych na środowisko.

BASF ogłosiło swoje 10-letnie spojrzenie na innowacje w rolnictwie dla przyszłych pokoleń.

– Innowacje w rolnictwie są niezbędne, aby umożliwić zrównoważoną produkcję żywności. Musimy znaleźć właściwą równowagę dla lepszych plonów, wytwarzanych w sposób, który spełnia wymagania przyszłych pokoleń, ma minimalny wpływ na środowisko i pomaga rolnikom zarabiać na życie – powiedział Livio Tedeschi, prezes BASF Agricultural Solutions.

Nowe innowacje w BASF do 2030 r.

Ochrona bioróżnorodności poprzez wprowadzenie pszenicy mieszańcowa Ideltis i wspieranie jej produkcji narzędziami cyfrowymi, jak xarvio Digital Farming Solutions oraz precyzyjne zastosowanie innowacji w zakresie zrównoważonej ochrony upraw z wykorzystaniem fungicydu Revysol, insektycydu Axalion, herbicydu Luximo. Pszenica mieszańcowa Ideltis ma zostać wprowadzona w drugiej połowie dekady.

Precyzyjne nawożenie i wydajne użytkowanie gruntów dzięki zróżnicowanemu, dostosowanemu do potrzeb soi dla rolników z Ameryki Łacińskiej. BASF oczekuje, że w połowie dekady rolnicy z tego regionu będą mieli dostęp do mieszanek na bazie Revysol i Xemium, aby zwalczać azjatycką rdzę sojową i lepiej zarządzać odpornością.

Innowacje w produkcji rzepaku w Ameryce Północnej w celu wzmocnienia odporności rolników na klimat. Hodowcy z Ameryki Północnej mogą zobaczyć ulepszone produkty rzepakowe InVigor (odmiany InVigor oferowane będą także w naszym kraju), które będą cechować się tolerancją na herbicydy – mają zostać wprowadzone do połowy dekady. Ponadto nowa zaprawa o nazwie Vercoras zapewni nasionom szerokie spektrum ochrony przed chorobami i szkodnikami, takimi jak sucha zgnilizna kapustnych i pchełki.

Redukcja emisji w rolnictwie dzięki inteligentnym rozwiązaniom klimatycznym w produkcji ryżu w Azji. BASF pracuje nad innowacjami dla tego regionu w celu zmniejszenia emisji i zużycia wody w uprawie ryżu — w szczególności nad dwiema cechami odporności na herbicydy, które zostaną wykorzystane w systemach hybrydowych ryżu z bezpośrednim zasiewem, jako alternatywa dla ryżu niełuskanego. Clearfield Rice System jest już dostępny, natomiast Provisia Rice System ma wejść na rynek w połowie dekady.

Wspieranie lokalnej produkcji żywności w pomieszczeniach dzięki innowacjom w zakresie nasion warzyw i biologicznej ochrony upraw. BASF rozbudowuje nowe szklarnie do hodowli odmian nasion warzyw pod marką Nunhems. Ponadto biorozwiązania, takie jak Velifer BioInsecticide i Serifel BioFungicide, zostaną wprowadzone na rynek w nadchodzących latach na całym świecie, w tym w Unii, Chinach i Ameryce Łacińskiej.

– Nasze innowacje umożliwiają zarówno bardziej wydajne, jak i bardziej zrównoważone rolnictwo – kluczowe dźwignie zidentyfikowane przez ONZ i uwzględnione w ich Celach Zrównoważonego Rozwoju. W BASF Agricultural Solutions uczyniliśmy to priorytetem i zobowiązaliśmy się do jasnych i mierzalnych celów, aby pobudzić zrównoważone rolnictwo do 2030 r. – dodaje Livio Tedeschi.

BASF szacuje swój szczytowy potencjał sprzedaży na ponad 7,5 miliarda euro w przypadku nowych projektów rurociągów. Wskazuje, że ich produkty oraz rozwiązania dla społeczeństwa stale się rozwijają.