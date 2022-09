Nowe ciągniki New Holland T5 zastępują Serię TD5 [video]

Podczas tegorocznej wystawy Agro Show firma New Holland zaprezentowała dwa zupełnie nowe modele ciągników: T5 i T5 S. Ciągniki te zastąpią bardzo popularną w Polsce Serię TD5.

Seria T5 to ciągniki o zupełnie nowej konstrukcji mieszczące się w zakresie mocy od 90 do 120 KM. Ciągniki T5 S zostały wyposażone w kabinę podobną do tej z Serii T4, jednak jest ona powiększona, dzięki czemu oferują dobry komfort i widoczność.

Silniki to również zupełnie nowe konstrukcje, charakteryzujące się naprawdę dobrymi parametrami. Mają one pojemność 3,6 litra i wysoki moment obrotowy; w najsłabszej jednostce 380 Nm, zaś w najmocniejszej aż 506 Nm. Co istotne, jest on dostępny już od 1300 obr./min.

Ciągniki mogą być wyposażone m.in. w przedni wałek WOM i przedni TUZ oraz przygotować je do pracy z ładowaczem czołowym. Ciągniki będzie można zamawiać w październiku br.