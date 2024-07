Nowa wywrotka rolnicza dołącza do oferty Krampe

Na ubiegłorocznych targach Agritechnica 2023 firma Krampe Fahrzeugbau GmbH zaprezentowała przyczepę ProBody 760, czyli uzupełnienie swojej oferty w segmencie wywrotek rolniczych, która wchodzi obecnie do sprzedaży.

Model ProBody 760 charakteryzuje się całkowicie spawaną wanną o wysokości 2 m. To wynik pracy projektantów firmy Krampe, którzy zgodnie z mottem „next level body tipper” – nową przyczepę wznieśli na całkiem nowy, wyższy poziom. Stworzyli oni pojazd zoptymalizowany pod względem pojemności.

– Ważne było dla nas, aby nie sugerować się i nie ograniczać do zamysłu już istniejących modeli, ale dać naszym konsktruktorom swobodę stworzenia czegoś zupełnie nowego – mówi Helmut Hövelmann, sales manager Krampe Fahrzeugbau GmbH.

ProBody wyznacza nowe standardy w wyglądzie i konstrukcji nowoczesnych wywrotek. Wyjątkową stabilność dwumetrowej wanny osiągnięto dzięki opatentowanemu składaniu burt i całkowicie przeprojektowanej ramie wzmocnionej profilami wycinanymi laserowo. Takie rozwiązania konstrukcyjne nie tylko znacznie zwiększyły stabilność przyczepy, ale też pozwoliły na zmniejszenie masy własnej pojazdu – ze standardowymi oponami 650/55 R26,5 waży ona 8060 kg. Co więcej, konstrukcja jest zoptymalizowana pod kątem automatycznego spawania z wykorzystaniem robotów.

Warto wspomnieć tu również o nachylonej do przodu ścianie frontowej z panoramicznym oknem. To dzięki niej oraz swojej zoptymalizowanej konstrukcji, ProBody zapewnia większą pojemność transportową przy jednoczesnej mniejszej masie własnej. Nachylenie przedniej ściany ułatwia też zsuwanie się ładunku, zapewniając tym samym szybszy i bezpieczniejszy rozładunek. Hydrauliczna tylna klapa uzupełnia konstrukcję wanny i poprawia funkcjonalność przyczepy. Nie ma się więc co dziwić, że nowy model wywrotki, zaprezentowany na wystawie w Hanowerze w opcji z maksymalnym możliwym rozmiarem opon 710/55 R34, wzbudził spore zainteresowanie.

ProBody 760 jest wynikiem zaangażowania firmy Krampe Fahrzeugbau GmbH w tworzenie nowych rozwiązań dla rolnictwa, w tym możliwości transportu dużych ilości materiału. Przyczepa łączy w sobie wymiary przyczepy do transportu pasz objętościowych z łatwością obsługi klasycznej wywrotki, dzięki podstawowej pojemności 34,3 m3, którą można zwiększyć do 40,0 m3 za pomocą dodatkowych 30-cm nadstawek do transportu kiszonki, wywrotka typu tandem oferuje znaczną ładowność.

Jeśli chodzi o dobór materiałów, w górnej części skorupy, zakończonej wyginaną koroną ramy z nachyleniem spadku, firma Krampe zastosowała drobnoziarnistą stal S700 o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości, natomiast w dolnej części zastosowano stal S355. W obu przypadkach blachy mają grubość 4 mm. Są one spawane laserowo, co charakteryzuje produkty Krampe i gwarantuje ich jakość oraz trwałość.

