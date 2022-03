Nowa wersja siewnika przedniego Unia USF 1600-1

W ofercie firmy Unia pojawiła się nowa wersja siewnika pneumatycznego montowanego na przedni TUZ ciągnika – USF 1600/1.

Nowy siewnik wyposażony jest w jeden aparat wysiewający. Jest to aparat objętościowy FX o wzmocnionej konstrukcji, przystosowany do wysiewu ziarna lub nawozu w dawce od 50 do 900 kg/h (dawka w dużej mierze uzależniona jest od maszyny współpracującej). Siewnik USF może być wyposażony w głowicę wysiewającą o różnej liczbie wyjść ( 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 20 lub 24 wyjścia).

Pojemność zbiornika na materiał siewny wynosi 1600 dm3. W opcji za dopłatą dostępna jest nadstawka o pojemności 600 dm3. Zbiornik wykonany jest z blachy lakierowanej proszkowo, a jego ergonomiczny kształt nie ogranicza widoczności operatora ciągnika.

Siewnik USF 1600/1 dostępny jest w dwóch wersjach: z mechanicznym napędem aparatu wysiewającego (napęd od koła kopiującego) lub z napędem elektrycznym (napęd z silnika elektrycznego, odczyt prędkości z czujnika GPS).

Przedni zbiornik USF 1600/1 może pracować w zestawie z maszynami uprawowymi, siewnikami mechanicznymi lub pneumatycznymi, rampami siewnymi, pielnikami co stanowi o jego uniwersalności podczas procesów siewu.