Nowa ustawa o produkcji ekologicznej. Mniej obciążeń administracyjnych

Prezydent RP 27 czerwca podpisał ustawę z dnia 23 maja 2022 roku o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, która dostosowuje przepisy krajowego do aktualnie obowiązujących w Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy zmniejsza tez obciążenia administracyjne poprzez zniesienie obowiązku opiniowania przez jednostki certyfikujące wniosków producentów ekologicznych o wyrażenie zgody na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej, wprowadza ułatwienia w stosowaniu nawozów dopuszczonych do stosowania w innych państwach Unii Europejskiej oraz zwiększa wsparcie dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej.

Ponadto ustawa wskazuje organy właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach rozporządzeń unijnych, w tym w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, wprowadza podstawę prawną do wydawania wytycznych i wiążących poleceń przez Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wykonywanych zadań przez jednostki certyfikujące oraz zapewnia wysoki poziom systemu kontroli i certyfikacji w produkcji ekologicznej, poprzez dopuszczenie do prowadzenia kontroli u producentów ekologicznych osób, które zdały egzamin państwowy poświadczający ich kwalifikacje.