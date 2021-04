Nowa ustawa o płatnościach bezpośrednich w Sejmie. Ma przyśpieszyć rozpatrywanie wniosków

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju wsi 13 kwietnia przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o płatnościach w ramach systemów wparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Uzasadnienie projektu przedstawiła Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem nowelizacji jest dostosowanie przepisów ustawy o płatnościach do przepisów Unii Europejskiej oraz uwzględnienie w przepisach krajowych przepisów w zakresie możliwości wykorzystania zdjęć wykonanych i przesyłanych przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Chodzi o zdjęcia geotagowane będące zdjęciami zawierającymi informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania, w prowadzonych postępowaniach w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności niezwiązanej do tytoniu oraz w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe regulacje prawne umożliwią także prezesowi ARiMR udostępnianie danych przestrzennych pochodzących z Systemu Identyfikacji Działek Rolnych oraz zintegrowanego systemu kontroli dla celów naukowo-badawczych, środowiskowych oraz statystycznych oraz wprowadzenie możliwości składania drogą elektroniczną wniosków o wybór operacji oraz innych dokumentów w postępowaniach w sprawie wyboru tych operacji przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Zdaniem resortu rolnictwa po wejściu w życie nowych przepisów znacznie usprawni się proces rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy, pomocy technicznej oraz o wybór operacji partnerów KSOW w ramach PROW 2014-2020.

– Potrzeba dostosowania przepisów ustawy o płatnościach do przepisów rozporządzenia 2021/540 wynika z faktu, iż przepisy skierowane do państw członkowskich, ustalające ostateczny termin na złożenie wniosku o przyznanie płatności, jak również ustalające termin na zgłaszanie zmian do tego wniosku zostały usunięte. To państwa członkowskie będą odpowiedzialne za określenie tych ostatecznych terminów. Przepisy te będą miały zastosowanie już do kampanii składania wniosków w 2021 roku – informuje Ministerstwo Rolnictwa.