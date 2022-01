Nowa ustawa o ochronie konsumentów i tworzeniu uczciwych warunków konkurencji rynkowej

Rada Ministrów na wniosek ministra rolnictwa 25 stycznia przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka.

– Zaproponowane zmiany dotyczą zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi przez Inspekcję. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej. Dotyczy to także ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

W nowelizacji doprecyzowane zostaną zasady prowadzenia kontroli przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Dotyczy to między innymi uzupełnienia definicji artykułów rolno-spożywczych o pasze przeznaczone dla zwierząt domowych, wprowadzenia definicji zakupu kontrolnego oraz sprzedaży na odległość, wprowadzenia instytucji anonimowego pobrania próbki, kontroli w obrocie detalicznym na podstawie okresowego imiennego upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz umożliwienia kontroli działalności podmiotów, które prowadzą sprzedaż na odległość oraz zakładów żywienia zbiorowego, poprzez zakup kontrolny produktu i przyznania Inspekcji możliwości stosowania sankcji związanych z realizacją nowych zadań dotyczących nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.

Jak podaje resort rolnictwa w nowych przepisach uwzględnione zostaną wnioski organizacji branżowych oraz producentów dotyczące uzupełnienia przepisów umożliwiających stosowanie oznaczenia „Produkt polski”. Chodzi o rozszerzenie tych przepisów na wody mineralne, źródlane, stołowe i sól przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz kwiaty, nasiona, bulwy i cebule.

Umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów.

Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące zapewnienia identyfikacji środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, tj. m.in. szkodnikom, które atakują rośliny oraz przepisy, które umożliwią rolnikom, którzy realizują działanie „Dobrostan zwierząt” PROW 2014-2020, dobrowolne oznakowanie produktów informacją ,,Dobrostan Plus”.