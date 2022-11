Nowa substancja czynna do ochrony przed septoriozą

Corteva Agriscience wprowadza nową substancję czynną do ochrony zbóż przed septoriozą paskowaną liści pszenicy i innymi ważnymi chorobami zbóż.

Inatreq active to komercyjna nazwa substancji czynnej fenpikoksamid, która należy do zupełnie nowej, pod kątem mechanizmu działania, grupy pikolinamidy. Hamuje oddychanie w mitochondriach grzybów, blokując transfer elektronów w łańcuchu oddechowym i wiążąc się z kompleksem III, ale w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Zahamowanie oddychania mitochondrialnego komórek grzybowych powoduje zmniejszenie ilości wytwarzanego ATP. Ponieważ ATP jest głównym chemicznym nośnikiem energii, który napędza funkcje życiowe komórek, kluczowe procesy biochemiczne są zaburzone, doprowadzając do zahamowania wzrostu grzyba i zatrzymania rozwoju infekcji.

Inatreq active zgodnie z klasyfikacją FRAC zaliczany jest do grupy 21. Substancja czynna charakteryzuje się działaniem zabezpieczającym (do 6 tygodni), leczniczym (do 7-10 dni od infekcji), a w roślinie działa systemicznie w sposób translaminarny.

Inatreq active to kompletna i skuteczna substancja w celu ochrony zbóż przed sprawcą septoriozy paskowanej liści pszenicy. Praktycznie z dnia na dzień Inatreq active zyskał uznanie rolników z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec, stając się substancją pierwszego wyboru w ochronie zbóż. Również niezależne Instytuty z tych krajów tj. AHDB (Agriculture Horticulture Development Board) czy LfL (Państwowy Instytut Rolniczy w Niemczech) wykazały najwyższą możliwą ocenę działania na septoriozę paskowaną liści dla fungicydów zawierających Inatreq active. Co ważne, również dla innych jednostek chorobowych tj. rdza żółta, rdza brunatna, DTRka czy fuzarioza kłosów ocena w tych krajach była na bardzo dobrym poziomie.

Kolejną cechą wyróżniającą Inatreq active jest formulacja i-Q4, która działa jak adiuwant, specjalnie dobrany do właściwości grzybobójczych substancji. Dzięki niemu Inatreq active wykazuje prawie 98 proc. pokrycie liści w czasie zabiegu opryskania, nawet przy parametrach zmniejszonej ilości wody czy ciśnienia do wykonania zabiegu. Wpływa to bezpośrednio na skuteczność zabiegu, długość jego działania, ale także m.in. na tempo wchłaniania. Opady deszczu w ilości 10 mm już 30 min po wykonaniu zabiegu nie mają negatywnego wpływu na skuteczność fungicydową Inatreq active.