Nowa strategia w sprawie pszczół

Copa i Cogeca pochwalają nową strategię w sprawie pszczół przyjętą 2 marca przez posłów Parlamentu Europejskiego.

Rezolucja została przegłosowana 560 do 27. Posłowie do PE apelują do państw członkowskich o inwestycje w zdrowie pszczół, walkę z fałszowaniem miodu i wsparcie dla pszczelarzy. W szczególności chcą odbudować populację pszczół. Nawołują do przyjęcia unijnego planu działania na rzecz walki ze śmiertelnością pszczół, programów hodowlanych zwiększających odporność na inwazyjne gatunki jak warroza, a także dalszych badań naukowych, by opracować innowacyjne leki dla pszczół i zwiększyć ich dostępność.

Chcą również upewnić się, że produkty importowane spełniają wysokie normy obowiązujące w UE, inspekcje na granicach i kontrole na jednolitym rynku są zharmonizowane, a cały sprowadzany miód zostaje przetestowany przy wykorzystaniu skuteczniejszych laboratoryjnych procedur badawczych. Europosłowie uważają również, że miód i produkty pszczele muszą być traktowane jako produkty wrażliwe podczas negocjacji handlowych z krajami spoza UE, a nawet z nich wykluczone.

– UE jest drugim na świecie producentem miodu zaraz po Chinach. 600 tys. unijnych pszczelarzy wytwarza 250 tys. ton miodu rocznie. Sektor ten jest dla nas ważny. Cieszymy się, że posłowie do PE chcą wprowadzić długoterminową strategię, by zwiększyć jego odporność – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa–Cogeca.

Źródło: Copa – Cogeca