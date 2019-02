Nowa siedziba filii koncernu SDF w Polsce

17 maja w Lublinie otwarto nową siedzibę filii koncernu SDF w Polsce. Nowa struktura organizacyjna oraz strategia działania koncernu w Polsce została zaprezentowana przez Roberta Brzozowskiego, CEO SDF Polska, w obecności: prezesa SDF Vittorio Carozza, CEO SDF Lodovico Bussolati oraz dyrektora handlowego na rynki Europy Rainera Morgensterna.

Robert Brzozowski, CEO SDF Polska, podkreślił szczególną rolę nowej siedziby koncernu w Polsce, szczególnie w zakresie szkoleń, zaznaczając jednocześnie, że daje ona możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji przedstawicieli sieci dealerskiej, zarówno w zakresie znajomości produktów, jak również udoskonalania umiejętności obsługi klientów. Ponadto możliwość stałego systematyzowania wiedzy handlowców oraz serwisantów, w świetle stale rozwijającej się technologii gamy oferowanych produktów, jest niezbędny elementem dla budowania silnej pozycji na coraz bardziej wymagającym rynku.

Ponadto podczas inauguracji nowej siedziby przedstawiono wyniki finansowe. W roku finansowym 2017 koncern odnotował obroty o wartości 1 325 miliona euro, czyli 3% niższe niż w roku 2016. EBITDA Grupy SDF wyniósł 7,9%, o równowartości 105 milionów euro, w porównaniu do 8,7% równym 119 milionom euro w 2016 roku.

Na ogólnie stabilnym rynku krajów Europy i krajów śródziemnomorskich, który wykazał oznaki większej aktywności, SDF odnotował wzrost o 2,3%. Z drugiej strony, rok 2017 okazał się być trudny pod względem działalności na rynkach Chin i Turcji z uwagi na szereg czynników zewnętrznych, które miały negatywny wpływ na wyniki Grupy. Przełożyło się to na 6% spadek obrotów i EBITDA o wartości -13%. W Chinach, zmniejszenie subwencji państwa przełożyło się 30% spadek, podczas gdy w Turcji, w styczniu 2017 roku, wprowadzono programy ochronne, co miało wpływ na marże jak i wolumen sprzedaży. Bardzo dobre wyniki odnotowała filia koncernu w Indiach, która zamknęła rok 2017 z 75% wzrostem liczby sprzedanych maszyn, oraz marka Grégoire z produkowanymi we Francji kombajnami do oliwek i winogron, że wzrostem obrotów o 12%. Na rynku kombajnów zbożowych, który zmniejszył się o 8%, DEUTZ-FAHR odnotował wzrost sprzedaży o 11%.

Całkowita wartość inwestycji w 2017 roku wyniosła 70 milionów euro, z czego najbardziej znaczące były: 23 miliony euro na rozwój nowych produktów, 15 milionów euro na dokończenie nowej fabryki i centrum obsługi klientów DEUTZ-FAHR w Lauingen oraz 7 milionów euro na przeprowadzenie ostatniej fazy modernizacji linii produkcyjnej w Treviglio.

– Rok 2017 dla nas być może był najważniejszy w ostatnich latach z uwagi na zmiany i konsolidację Grupy. Biorąc pod uwagę początkowe trudności, z pełną determinacją wprowadziliśmy zmiany, które pozwoliły nam osiągnąć lepsze rezultaty w drugiej połowie roku w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego oraz zbliżyć wyniki do tych odnotowanych w 2016 roku – stwierdził Lodovico Bussolati, Dyrektor Zarządzajacy SDF,

Przypomnijmy, że koncern SDF z siedzibą w Treviglio (BG) we Włoszech, jest jednym z czołowych, światowych producentem ciągników rolniczych, kombajnów zbożowych oraz silników. Produkty Koncernu sprzedawane są pod markami DEUTZ-FAHR, SAME, Lamborghini Trattori, Hürlimann oraz Grégoire. Gama ciągników obejmuje modele o mocy od 25 do 340 KM, z kolei oferta kombajnów to modele z silnikami o mocy do 395 KM.

SDF skupia 8 zakładów produkcyjnych, 13 oddziałów, 2 spółki joint-venture, 155 importerów, ponad 3100 punktów dealerskich na całym świecie i zatrudnia ponad 4200 pracowników.

Opr. i fot. Anna Arabska