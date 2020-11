Nowa seria R ładowarek Bobcata. Czym różni się od poprzedniej?

Firma Bobcat wprowadziła na rynek nową serię ładowarek kompaktowych oznaczoną jako R-series Stage V, któtra reprezentuje najbardziej znaczącą zmianę konstrukcji ładowarek Bobcat od 60. lat. Modele z nowej serii R obejmują ładowarki o sterowaniu burtowym S66 oraz S76 oraz ładowarki gąsienicowe T66 oraz T76.

– Dzięki dziesięcioleciom doświadczeń, firma Bobcat zawsze tworzyła najmocniejsze, najbardziej zaawansowane ładowarki na świecie. Nie inaczej jest w przypadku nowej serii R, która została całkowicie przeprojektowana od podstaw, ze szczególnym naciskiem na jakość, niezawodność, trwałość i pierwszorzędny komfort. Nowa seria R stanowi nowy etap w ewolucji branży sprzętu kompaktowego – stwierdził John Chattaway, dyrektor ds. ładowarek w firmie Bobcat.

– Nowe ładowarki z serii R wyróżnia również nowy system nazewnictwa, który obecnie wykorzystuje dwie cyfry w nazwie zamiast trzech stosowanych w poprzednich modelach. Pozwala to również odróżnić nowe ładowarki z serii R od naszych maszyn z serii M – dodał.

Funkcje związane z wydajnością i opcje

Aby zapewnić optymalną wydajność i komfort, zwiększono stabilność obu rodzajów ładowarek dzięki większym rozstawom osi i zwiększonej powierzchni styku gąsienic z podłożem w porównaniu z maszynami poprzedniej generacji. Większa stabilność w połączeniu ze zwiększoną wydajnością układu hydraulicznego, według deklaracji producenta, zapewnia najlepsze w tej klasie siły nacisku, jak również większą wydajność podnoszenia, co przekłada się na większą produktywność nawet w najtrudniejszych zadaniach.

Większy rozstaw osi i dłuższe gąsienice zapewniają również płynniejszą jazdę. Nowe kompaktowe ładowarki gąsienicowe T66 oraz T76 mają w standardzie solidne podwozie, ale można je też opcjonalnie wyposażyć w podwozie z pięcioogniwowym zawieszeniem, co ma zagwarantować łatwiejsze pokonywanie trudnego terenu, bardziej komfortową jazdę oraz ograniczyć rozsypywanie materiału.

Stabilność i wydajność można jeszcze zwiększyć, stosując opcjonalną funkcję automatycznego sterowania jazdą dostępną we wszystkich ładowarkach z serii R. Funkcja ta ogranicza rozsypywanie materiału oraz zwiększa komfort operatora, zapewniając płynniejszą jazdę.

Większy komfort i widoczność

Wszystkie maszyny z serii R są standardowo wyposażone w całkowicie zamkniętą, jednoczęściową komfortową kabinę wyposażoną w klimatyzację, pięciocalowy wyświetlacz w wersji Deluxe oraz diodowy układ oświetlenia. Dostępne opcje to kabina Clear-Side, która ma boczne osłony bez siatek, co zwiększa widoczność, kamerę cofania z połączeniem zarówno do standardowego wyświetlacza 5-calowego jak i opcjonalnego 7-calowego wyświetlacza dotykowego oraz zestaw oświetlenia diodowego w wersji premium. Standardowy fotel amortyzowany można zastąpić podgrzewanym fotelem pneumatycznym z tekstylną tapicerką.

Opcje wyświetlacza

Standardowy wyświetlacz 5-calowy w wersji deluxe obsługiwany jest pokrętłem i dostarcza szczegółowych informacji o maszynie. Może też być wykorzystywany jako opcjonalna kamera cofania. Inne dostępne opcje obejmują nowy 7-calowy wyświetlacz dotykowy z wbudowanym radiem, łącznością Bluetooth oraz zestaw głośnomówiący. 7-calowy wyświetlacz dotykowy jest od razu wyposażony w kamerę cofania. Maszyny ze standardowym wyświetlaczem 5-calowym mają również włącznik zapłonu z kluczykiem, z możliwą opcją zapłonu bez kluczyka bez dodatkowych kosztów.

Zaawansowany system sterowania w standardzie

W nowych ładowarkach wprowadzono szereg ulepszeń dotyczących wydajności, komfortu i widoczności, które mają zapewnić klientom większą produktywność. W efekcie wiele funkcji dostępnych uprzednio jako opcje, w nowej serii R są wbudowane jako standard. Są to:

– sterowanie joystickami (SJC),

– kabina Deluxe z układem HVAC,

– dwuzakresowa regulacja prędkości,

– układ hydrauliczny z wysokim przepływem z systemem kontroli osprzętu (ACD),

– utrzymanie pozycji łyżki działające w obu kierunkach,

– alarm cofania.

Standardowe sterowanie we wszystkich ładowarkach z nowej serii R to układ joystikowy SJC. Ręczne sterowanie ręczne lub nożne jest dostępne jako bezpłatna opcja w ładowarkach o sterowaniu burtowym S66 oraz S76.

Joystiki układu SJC zapewniają bardzo łatwą kontrolę maszyny bez obciążania rąk i nadgarstków. Dodatkowo przyciski znajdujące się w zasięgu palców zwiększają wygodę w obsługiwaniu dodatkowych funkcji dostępnych tylko w ładowarkach Bobcat. Pozwala to na automatyczną konfigurację ładowarek jako nośników narzędzi do całodniowej pracy z szeroką gamą osprzętu Bobcat, jak również zapewnia większy komfort operatora i niezrównaną kontrolę samej ładowarki przy użyciu joysticków. Funkcje, które można dostosować przy użyciu SJC to regulacja prędkości, kontrola dryfu oraz możliwość zmiany czułości joysticków. System ma również wbudowaną regulację mocy, co zwiększa komfort i wydajność.

Większa uniwersalność osprzętu

Zastosowanie układu SJC w ładowarkach z nowej serii R umożliwiło zastosowanie w standardzie systemu kontroli osprzętu (ACD). Układ ACD, wykorzystujący komunikację poprzez szynę CAN do rozpoznania zamontowanego osprzętu, automatycznie konfiguruje sterowanie joystickami oraz przepływ wyjściowy, aby zapewnić najlepszą wydajność przy stosowaniu osprzętu z nowymi ładowarkami.

Wraz z układem hydraulicznym z wysokim przepływem dostępnym w standardzie zwiększa to wyjątkową uniwersalność tych maszyn, pozwalając na użycie ich z zaawansowanym osprzętem wymagającym wysokiego przepływu, takim jak zamiatarki, frezarki i piły tarczowe.

Zwiększona trwałość minimalizująca przestoje

Ładowarki z serii R zaprojektowano tak, aby były jeszcze wytrzymalsze niż ich poprzedniczki. Nowe odlewane elementy stalowe w ramionach ładowarki, jak informuje producent, są obecnie 20% mocniejsze, co pozwala na węższe przekroje w kluczowych obszarach, takich jak przedni przegub, co zwiększa widoczność osprzętu i obszaru roboczego bez pogorszenia trwałości. Zwiększono również wysokość podnoszenia, aby można było łatwiej zrzucać ładunek do wywrotek o wysokich burtach.

Nowy system montażu osprzętu Bob-Tach z odlewanej stali, który w standardzie ma ręczną blokadę można wyposażyć opcjonalnie w system Power Bob-Tach. Oba systemy mają konstrukcję ułatwiającą usuwanie zanieczyszczeń.

Przeprojektowany układ chłodzenia ładowarek z serii R wykorzystuje wentylator z funkcją zmiany kierunku obrotów, co zwiększa niezawodność i wydajność układu w trudnych warunkach.

