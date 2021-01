Nowa przystawka profilująca redliny firmy Bomet

Firma Bomet wprowadziła do swojej oferty nową przystawkę do obsypnika Noctu, która umożliwia formowanie redlin zarówno przed, jak i po wschodach ziemniaków. Odkręcany element roboczy zapewnia przestrzeń na rosnące rośliny.

Obsypnik Noctu przeznaczony jest do formowania i zagęszczania 2 lub 4 redlin na plantacjach ziemniaków i innych warzyw uprawianych w redlinach.

Nowa przystawka, nowe możliwości

Do tej pory maszyna była dostępna z przystawką „pełną” o szerokości uprawianych międzyrzędzi w przedziale od 62,5 cm do 75 cm. Obsypywanie mogło się odbywać tylko do wschodów ziemniaków, ponieważ później elementy wygładzające grzbiet redliny mogły powodować uszkodzenia roślin.

Uzupełnieniem oferty jest przystawka „po wschodach” o szerokości uprawianych międzyrzędzi 75 cm. Obsypywanie z nową przystawką może odbywać się zarówno do, jak i po wschodach ziemniaków. Umożliwia to dokręcana blacha wygładzająca grzbiet redliny.

Podwójna rama nośna

Na pierwszej belce ramy nośnej maszyny zamontowane są słupice z zębami sprężynowymi spulchniającymi glebę pomiędzy rzędami. Na drugiej belce znajdują się zęby podorywkowe z redlicami i korpusami obsypującymi. Z tyłu na ramionach przyłączeniowych zamontowana jest przystawka profilująca ostateczny kształt redlin i ograniczająca zagłębienie zębów.

Obsypnik Noctu z elementami rozmieszczonymi w trzech sekcjach formuje 2 rzędy, waży 420 kg i jest przystosowany do pracy z ciągnikami o mocy 48 KM. Maszyna z elementami rozmieszczonymi w pięciu sekcjach formuje 4 rzędy, ma 790 kg i wymaga ciągnika o mocy 78 KM.

Źródło: Bomet