Nowa przekładnia, nowe możliwości. New Holland T5 Dual Command debiutuje na Agrotechu

Co jak co, ale tegoroczny Agrotech obfitował w premiery. Jedną z nich był ciągnik New Holland T5.100, który reprezentował nową serię modelowa T5 wyposażoną w jedną ze sztandarowych przekładni “Niebieskich” – dwusprzęgłową Dual Command.

Mimo że na stoisku New Holland w Kielcach widzieliśmy dużo większe i mocniejsze ciągniki producenta, to na honorowym miejscu stał nowy model T5.100. Nieprzypadkowo zajmował takie miejsce, bo należy do kategorii ciągników, które cieszą się największym powodzeniem.

To właśnie takie wszechstronne, silne i komfortowe duże kompakty pracują w gospodarstwie wykonując codzienną pracę. To właśnie te ciągniki są solą mechanizacji rolnictwa i mimo, że skromniejsze od swoich większych braci, to im w sumie zawdzięczamy najwięcej.

Dlatego właśnie modele serii T5 otrzymały teraz przekładnię Dual Command, która jeszcze bardziej wzmocni ich wszechstronność w codziennej pracy. Ale czym właściwie jest ta przekładnia, znana już z większych modeli producenta, i co daje w ciągniku?

New Holland T5 ma teraz Dual Command

Przekładnia Dual Command to innowacyjne rozwiązanie, które zwiększa wydajność i komfort pracy operatora. Za tymi słowami ukryte są ciekawe rozwiązania techniczne ułatwiające użytkowanie ciągnika. Dwusprzęgłowy system jaki jest tu wykorzystany pozwala na płynną zmianę biegów bez konieczności użycia sprzęgła głównego.

Na co dzień przekłada się na mniejsze zmęczenie uzytkownika i większą efektywność pracy ciągnikiem. Zastosowanie funkcji Powershift w przekładni umożliwia szybkie przełączanie między półbiegami bez utraty mocy, co jest niezwykle istotne podczas prac wymagających częstych zmian prędkości, takich jak prace polowe, transport czy operowanie ładowaczem.

Ponadto przekładnia Dual Command oferuje funkcję „PowerClutch”, dzięki której można zmieniać biegi bez naciskania pedału sprzęgła, co jeszcze bardziej ułatwia obsługę ciągnika. Suma takich rozwiązań daje to, co możemy nazwać wzmocnieniem użytkowości ciągnika. Ale to jeszcze nie wszystkie zalety, jakie znajdziemy w T5 DC.

Wszechstronność w pracy T5 Dual Command z ładowaczem

Dzięki elektrohydraulicznemu rewersowi Power Shuttle, obsługa ciągników T5 podczas pracy z ładowaczem czołowym staje się niezwykle płynna i efektywna. Operator może sprawnie zmieniać kierunek jazdy bez potrzeby używania sprzęgła, co znacząco ułatwia operowanie maszyną podczas załadunku i rozładunku.

To rozwiązanie techniczne nie tylko wpływa na sam komfort pracy ciągnikiem sprzężonym z ładowaczem, ale znacząco zmniejsza zużywanie się zespołu sprzęgła. Dzięki temu sam ciągnik zyskuje na bezawaryjności.

T5 DC Idealny do pracy w gospodarstwie i transporcie

Modele z serii T5 Dual Command to wszechstronne maszyny, które z powodzeniem można wykorzystywać zarówno do prac polowych, jak i do transportu rolniczego. Model New Holland T5.100, jaki widzieliśmy na kieleckiej wystawie, wyróżnia się zwiększoną dopuszczalną masą całkowitą do 7 ton.

To i układ hydrauliczny o wydajności 82 litrów na minutę zapewnia wystarczającą moc do sprawnej obsługi narzędzi i osprzętu. Pozwala na agregowanie szerokiej gamy narzędzi i maszyn rolniczych, a także na przewożenie cięższych ładunków bez obaw o stabilność i wytrzymałość konstrukcji ciągnika. Kolejny stopień do wszechstronności tych modeli.

Tą wszechstronność modeli T5 Dual Command podkreśla także silnik, który w wystawionym na targach w Kielcach modelu T5.100 miał – jak się można domyślić – 101 KM. Moc ta generowana jest przez 4- cylindrowy, turbodoładowany silnik FPT o pojemności 3,6 litra i uzyskiwana już przy 1900 obr/min.

Komfortowa i intuicyjna w projekcie oraz obsłudze kabina – kolejne zalety T5

New Holland zaprojektował kabinę ciągników T5 z myślą o maksymalnym komforcie operatora. Przy projekcie zwrócono także uwagę na intuicyjność rozmieszczenia manetek i dźwigni, co może nie jest zauważalne, ale dodatkowo wpływa na komfort pracy.

Przestronne, klimatyzowane wnętrze zapewnia doskonałą widoczność, a intuicyjnie rozmieszczone elementy sterujące sprawiają, że obsługa maszyny jest prosta i ergonomiczna. Szczególną zaletą jest gazowo-sprężynowa amortyzacja kabiny, która w tak kompaktowym ciągniku znacząco redukuje wstrząsy i poprawia komfort jazdy, zarówno podczas pracy w polu, jak i w transporcie.

New Holland T5 Dual Command to maszyny stworzone dla rolników oczekujących wszechstronności, komfortu oraz niezawodności. Nowoczesna dwusprzęgłowa przekładnia, mocny układ hydrauliczny oraz ergonomiczna kabina sprawiają, że ciągniki te doskonale sprawdzają się zarówno w pracy z ładowaczem, jak i w różnorodnych zadaniach rolniczych i transportowych.

Można powiedzieć, że ten ciągnik dopasowuje się do użytkownika i operatora. Jest wszechstronny i ze wszech miar niezwykle użytkowy. A co ważne – można się w nim poczuć po prostu dobrze.

