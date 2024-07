Nowa prasoowijarka Claas Rollant 630 RC Uniwrap – cel to szybkość, perfekcyjny zbiór i idealne owijanie

W zbiorze zielonki coraz bardziej istotnym czynnikiem staje się czas. Już nie tylko dzienne okna pogodowe, ale często też godziny stanowią o tym, jakiej jakości będzie zbiór. Dlatego Claas postanowił jeszcze bardziej ulepszyć swoją prasoowijarkę Rollant, wyznaczając za cel szybkość i perfekcję zbioru.

Claas Rollant 630 RC Uniwrap należy do serii prasoowijarek, które już zdobyły sobie uznanie wśród rolników. Jednak przedstawiony kilkanaście dni temu nowy model przeszedł szereg istotnych zmian, które wpływają zarówno na jego obsługę, jak i pracę. Inżynierowie Claas postanowili w nowym modelu Rollanta ulepszyć mechanizmy podbierania i transmisji napędu tak, by stały się jeszcze bardziej niezawodne i, co ciekawe, prostsze w działaniu i obsłudze.

Prasoowijarki Claas należą od lat do najchętniej wybieranych maszyn tego typu na świecie. Dobra, udana konstrukcja Uniwrapa sama się broni przed innymi rozwiązaniami konkurencji, ale zawsze znajdzie się coś, co można ulepszyć. Tak się stało i teraz, bo najnowszy Rollant 630 RC łączy to, co miał najlepsze, z tym, co jest doskonałe. Cel takich zmian jest jasny: zebrać, stworzyć idealny balot i zabezpieczyć, owijając go. No i zrobić to szybko, bardzo szybko.

Sporo zmian w nowym Uniwrapie Claasa

Cel, jakim jest szybkość i dokładność zbioru, osiągnięto tu przez szereg istotnych zmian. Po pierwsze zastosowano nowej generacji podbieracz Multiflow o szerokości roboczej 2,10 m z szerokością zgrabiania 1,90 m. Pozwala to na znaczące zmniejszenie strat podczas podbierania, a także swobodny i jednorodny przepływ materiału do wnętrza.

Nowy podbieracz pracuje z czterema rzędami zębów, których ustawienie można zmieniać, a o 20% zmniejszono także zapotrzebowanie mocy w torze krzywkowym. Interesującym rozwiązaniem są też zdejmowane listwy nagarniacza wykonane ze specjalnego wzmocnionego tworzywa sztucznego. Pozwala to w razie konieczności na ich szybką wymianę i swobodny dostęp do wnętrza w trakcie prac konserwacyjnych.

Przy zbieraniu pokosu o różnych grubościach komora cięcia może się uchylać nawet o 30 mm. Takie rozwiązanie pozwala dostosować przepływ zielonki i zapobiec wytwarzaniu się zatoru. Jeśli jednak z jakichkolwiek przyczyn do niego dojdzie, operator może za pomocą jednego przycisku awaryjnie obniżyć hydraulicznie sterowaną podłogę komory cięcia.

Claas Rollant 630 RC Uniwrap ma nowe napędy i ich smarowanie

Szybkość pracy, jaką cechuje się nowa prasoowijarka firmy Claas, wymaga dobrych i niezawodnych napędów, które zostały poważnie wzmocnione. W nowym modelu wszędzie tam, gdzie było to wymagane, zastosowano większe koła zębate w przekładni łańcuchowej. Same łańcuchy też powiększono i są tu grubsze, a przez to mniej obciążone mechanicznie.

Zwiększono także zbiornik oleju w instalacji centralnego smarowania, który ma teraz 7,2 l, co zapewnia długotrwałą, nawet 14-godzinną pracę bez potrzeby uzupełniania środka smarnego. Sterowanie aplikacją sprawia, że każdy łańcuch otrzymuje tylko tyle oleju, ile jest potrzebne do właściwej pracy. Takie rozwiązanie to ukłon w stronę ochrony środowiska.

Przy okazji omawiania zmian konstrukcyjnych nowej prasoowijarki Claas warto wspomnieć o jeszcze jednym rozwiązaniu. By zapewnić większą stabilność podwozia i zniwelować obciążenia często występujące przy zbieraniu bardzo wilgotnego materiału, zastosowano profile stalowe grubsze o 20%. Ta technologia doskonale sprawdziła się już w prasach kostkujących Claas Quadrant, a teraz pojawiła się w Rollant 630 RC Uniwrap.

Prasowanie i owijanie – mocniej, szybciej, Claas

Za równomierny zgniot odpowiada 16 profilowanych walców, z których te narażone na szczególnie duże obciążenia są wzmocnione i mają średnicę zwiększoną do 55 mm. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie większych gęstości prasowania, a także zwiększenie masy balotów przy zachowaniu wystarczającej rezerwy obciążeniowej dla mechanizmów. Stała komora prasowania, tu Class jest konsekwentny w stosowaniu tej technologii, ma wymiary 1,25 x 1,20 m.

Claas Rollant 630 RC Uniwrap umożliwia owijanie balotów zarówno siatką, jak i oczywiście folią. Szybkość przekazania balotu z komory na stół jest imponująca i trwa zaledwie 12 sekund. Napęd owijarki płynnie rusza, co pozytywnie wpływa na trwałość jego mechanizmów i rozpędza się nawet do prędkości maksymalnej 36 obr./min. Dzięki temu proces nałożenia sześciu warstw folii trwa zaledwie 23 sekundy i jest kontrolowany przez hamulec hydrauliczny.

Sterowanie i obsługa nowej prasoowijarki Claas odbywa się za pomocą dotykowego 7-calowego terminala Cemis 700 czy 10-przyciskowego panelu bezpośredniego dostępu. Umieszczony na lewej burcie prasoowijarki Cemis 100 został opracowany specjalnie z myślą o obsłudze maszyny i jej głównych funkcjach bez konieczności wchodzenia do ciągnika.

Nowa prasoowijarka Claas Rollant 630 RC Uniwrap to niewątpliwie ciekawa maszyna. Inżynierowie z dbałością podeszli do jej konstrukcji, wzmacniając podwozie i podzespoły tak, aby osiągnąć jeszcze lepsze parametry pracy w zakresie perfekcyjnego zbioru, mocnego prasowania i szybkiego owijania.