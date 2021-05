Nowa Pantera od Amazone. Co się zmieniło?

Firma Amazone wprowadza na rynek nową generację opryskiwacza samojezdnego Pantera. Nowy opryskiwacz samojezdny Pantera 4504 ma wyznaczać najwyższe standardy w precyzyjnej ochronie roślin i łatwości obsługi. Zmodyfikowany obieg cieczy roboczej, zmiany w centrali obsługowej i prostsza konserwacja to główne zmiany wobec dotychczasowych modeli.

W nowej serii Pantera 4504 skoncentrowano się zarówno na zwiększeniu wydajności powierzchniowej, jak i na odciążeniu kierowcy. Nowa centrala obsługowa SmartCenter z kompletnym panelem sterowania jest bezpiecznie ukryta pod osłoną po lewej stronie pojazdu. Dodatkowo znajduje się tutaj 60-litrowy rozwadniacz, który szybko i z dużą wydajnością rozwadnia proszki i granulaty.

Umieszczenie po prawej stronie stabilnej ciśnieniowo i odpornej na działanie nawozów płynnych podwójnej pompy tłokowo-membranowej AR o wydajności 520 l/min zapewnia użytkownikowi znaczną redukcję hałasu podczas rozwadniania oraz wydajność ssania do 700 l/min, a także bardzo dobrą dostępność. Centrala SmartCenter oferuje idealne rozwiązanie dla każdego klienta: Od inteligentnie prostego pakietu Comfort z TwinTerminal 3.0 do maksymalnie komfortowego pakietu Comfort plus. Zamiast zaworów obsługowych dostępny jest TwinTerminal 7.0 z ekranem dotykowym, który znacznie ułatwia obsługę maszyny. Użytkownik wybiera tylko żądaną funkcję, a opryskiwacz ustawia się całkowicie automatycznie. Zbiornik cieczy roboczej oraz zbiornik wody płuczącej zostaną napełnione do wymaganego poziomu. Automatyczny program mycia można uruchomić za naciśnięciem jednego przycisku.

Nowy, łatwo dostępny zbiornik paliwa o pojemności do 290 litrów zapewnia wystarczającą ilość paliwa nawet podczas długich dni pracy. Obok niego znajduje się 20-litrowy zbiornik AdBlue.

Nowy terminal pojazdu AmaDrive 7.0 został zintegrowany z ergonomicznym podłokietnikiem. Na kolorowym, 7-calowym wyświetlaczu można przejrzyście i intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje maszyny.

Do obsługi ISOBUS oferowany jest 8-calowy terminal AmaTron 4 oraz 12,1-calowy AmaPad 2. Oba terminale mają kolorowy wyświetlacz wielodotykowy. Dzięki praktycznemu widokowi MiniView obsługa jest wyjątkowo wygodna i spełnia najwyższe wymagania precyzyjnego rolnictwa (Precision Farming).

Aktywne zawieszenie belki polowej ContourControl oraz aktywny system tłumienia drgań SwingStop zapewniają optymalną pozycję belki polowej nawet przy dużych szerokościach roboczych wynoszących 40 m. ContourControl może również zmieniać geometrię belki w dół utrzymując dzięki temu zawsze dokładnie odstęp od powierzchni docelowej.

ContourControl zapewnia bardzo dobre pionowe prowadzenie belki polowej, natomiast SwingStop optymalizuje położenie poziome przy szerokich belkach polowych. Bardzo szybko i dokładnie pracujący hydrauliczny system prowadzenia belki polowej umożliwia większą prędkość podczas pracy. W połączeniu z elektrycznym przełączaniem pojedynczych rozpylaczy AmaSelect osiągana jest najwyższa precyzja.

Źródło: Amazone