Nowa metoda rozsiewu granicznego BorderTS w rozsiewaczach Amazone. Jak działa?

Aby jeszcze dokładniej nawozić przy dużych szerokościach roboczych na granicy pola, firma Amazone skonstruowała ekran BorderTS do rozsiewaczy zawieszanych ZA-TS i zaczepianych ZG-TS. W odróżnieniu od tradycyjnych ekranów rozsiewu granicznego, BorderTS jest zintegrowany z oprogramowaniem rozsiewacza nawozów. Nowy ekran jest stosowany w połączeniu z systemem rozsiewu granicznego zintegrowanym z tarczami AutoTS i posiada specjalną strukturę lamelową.

Amazone i rozsiew graniczny – precyzja w doskonałości

Wysokoprecyzyjny rozsiew graniczny zawsze był specjalnością Amazone. Bardzo wcześnie stało się jasne, jak osiąganie wysokiej wydajności plonów tkwi w marginalnych obszarach pól i że można tu zaoszczędzić na nawozach, chroniąc jednocześnie środowisko.

Systemy rozsiewu granicznego, takie jak Limiter, pomagają rolnikom w przełączaniu z kabiny ciągnika między rozsiewem krawędziowym, granicznym, przy rowach i normalnym.

Przy większych szerokościach roboczych zalety systemu AutoTS stają się oczywiste. W tym zintegrowanym z tarczami rozsiewającymi systemie rozsiewu granicznego, krótkie łopatki rozsiewające są aktywowane, dzięki czemu nawóz ma mniejsze przyspieszenie i jest precyzyjnie rozsiewany na żądaną odległość. Dzięki AutoTS, nawóz może być znacznie skuteczniej rozsiewany bezpośrednio przy krawędzi pola i w ten sposób można uzyskać dodatkowe plony do 17 proc. w porównaniu do konwencjonalnych systemów rozsiewu granicznego w tym zakresie.

Te dwa systemy rozsiewu granicznego działają na zasadzie rozsiewu od pierwszej ścieżki technologicznej do krawędzi pola.

Aby uzyskać jeszcze wyższe plony na skraju pola, nowy ekran BorderTS można teraz stosować również w połączeniu z systemem AutoTS. W systemie BorderTS nawóz jest rozsiewany bezpośrednio na uprawę z granicy pola. Otwór wylotowy od strony granicy pola jest zamknięty. Specjalnie do rozsiewaczy TS firma Amazone skonstruowała nowy ekran BorderTS, aby w połączeniu z AutoTS uzyskiwać doskonałe wyniki w poprzecznym rozdziale aż do krawędzi pola, bez przerzucania nawozu poza granice. Na obszarze krawędzi można uzyskać do 27 proc. dodatkowej wydajności na ostatnich 5 metrach w porównaniu z konwencjonalnym systemem rozsiewu granicznego.

Nawożenie na krawędziach pola z nowym ekranem BorderTS w połączeniu z AutoTS

Oprócz zastosowania nowego ekranu BorderTS na polach z uprawami rzędowymi lub specjalnymi systemami ścieżek technologicznych, ekran może być szczególnie efektywnie wykorzystany przy pierwszej dawce. Zawsze ważne jest, aby pełna dawka nawozu była rozsiewana dokładnie do granicy pola, bez przerzucania nawozu poza tę granicę. W ten sposób wzrost roślin w strefie krawędziowej nie jest trwale zakłócony podczas pierwszego nawożenia.

Nawożenie za pomocą ekranu BorderTS od granicy pola w uprawę z automatyczną redukcją dawki docelowej do 50 proc. Otwór wylotowy od strony granicy pola jest zamknięty.

W przypadku AutoTS 50% jest rozsiewane od pierwszej ścieżki technologicznej także po stronie granicy, aby w sumie osiągnąć wartość docelową w obszarze przygranicznym. Normalny rozsiew po stronie pola ze 100 proc. dawką docelową.

Na pozostałych ścieżkach technologicznych normalny rozsiew ze 100% ilością docelową po obu stronach.

Wszystkie wartości można zapisać wcześniej w ustawieniach rozsiewacza, dzięki czemu w zależności od sytuacji automatycznie dobierane są odpowiednie parametry ustawień.

Integracja struktury lameli i oprogramowania

Przy dużych szerokościach roboczych nawóz musi uzyskiwać znacznie większe przyspieszenie, aby uzyskać dobre pokrycie z wachlarzem rozsiewu pierwszej ścieżki technologicznej. Ze względu na wysoką energię granulatu, rozdział poprzeczny konwencjonalnych systemów za ciągnikiem jest często niezadowalający. Ekran BorderTS ma specjalną strukturę lameli i blachę prowadzącą, której nachylenie można regulować. Lamele najpierw odbierają energię z granulek, które następnie są delikatnie kierowane na podłoże przez blachę prowadzącą.

Blacha prowadząca może być bezstopniowo regulowana w celu optymalnego rozsiewu aż do granicy pola. Dodatkowo czujnik wykrywa pozycję roboczą. Podczas pracy ekranu, w połączeniu z systemem rozsiewu granicznego AutoTS zintegrowanym z tarczą, automatycznie regulowana jest ilość i punkt podawania nawozu na tarczę rozsiewającą, aby zapewnić jak najlepszy rozdział poprzeczny. Oczywiście w każdej chwili można ręcznie przestawić dawkę, aby zareagować na szczególne sytuacje.

