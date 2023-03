Nowa marka ciągników na polskim rynku

17 marca podczas kieleckich targów Agrotech na polski rynek “wjedzie” nowa marka ciągników – IRUM. Ciągniki rumuńskiego producenta, a właściwie ciągnik, bo mówimy na razie o jednym modelu, pojawi się w ofercie firmy Hydro-Masz znanej do tej pory m.in. z dystrybucji koreańskich ciągników Tym.

Ciągnik IRUM Tagro 102, bo o nim mowa, to maszyna przeznaczona przede wszystkim dla małych i średnich gospodarstw. Wyposażono go w 4-cylindrowy, 102-konny silnik FPT o pojemności 3,6 l. Motor legitymuje się maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 430 Nm osiąganym przy 1400 obr./min. Spełnia on oczywiście normę emisji spalin Stage V m.in. dzięki wykorzystaniu systemu SCR z AdBlue. Targo 102 jest konstrukcją prostą; jego rewersowana mechanicznie przekładnia oferuje 12 przełożeń do przodu i 12 do tyłu.

Pompa hydrauliczna ciągnika oferuje wydatek 60 litrów na minutę, a 3-sekcyjny układ hydrauliczny sterowany jest mechanicznie z wykorzystaniem dźwigni. Udźwig tylnego TUZ to 4400 kg. Opcjonalnie ciągnik można wyposażyć m.in. w układ pneumatyczny, przedni TUZ, obciążniki przednie i dodatkową parę wyjść hydraulicznych.

Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS wyposażona jest m.in. w automatyczną klimatyzację i pneumatycznie amortyzowany fotel operatora.