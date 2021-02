Nowa linia produktów w ofercie nawozowej Grupy Azoty

Grupa Azoty wprowadza na rynek linię produktów Fosfarm, czyli nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska nawozów NPK, stanowiących racjonalne i efektywne źródło składników pokarmowych. Nowa linia opracowana przez gdańską spółkę Grupy Azoty to kolejny krok Grupy w kierunku realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Niemal równocześnie z poszerzeniem oferty nawozowej, spółka znana dotychczas jako Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o., będzie prowadzić działalność pod marką Grupy Azoty jako Grupa Azoty „Fosfory” sp. z o.o. Celem rebrandingu jest pełna integracja spółki z Grupą Azoty oraz wykorzystanie siły marki do zwiększenia przychodów ze sprzedaży.

Fosfarm to linia nawozów wieloskładnikowych produkowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym. To nawozy wzbogacone w wapń, magnez, siarkę i mikroskładniki, tj. miedź i cynk. Co warto podkreślić, zawarty w nawozie fosfor, a także wapń, magnez i mikroskładniki, w całości pochodzą z zasobów odnawialnych.

– Konsekwentnie wspieramy rolników w osiąganiu ich celów produkcyjnych. Wprowadzane przez nas nowe formuły nawozów umożliwiają producentom rolnym dostosowywanie się do obowiązujących przepisów oraz wymogów środowiskowych. Nowa linia produktów jest dowodem na wprowadzanie na rynek przez Grupę Azoty innowacyjnych produktów, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Z radością należy przyjąć również fakt, że wraz z wprowadzeniem nowej linii produktów możemy mówić o pełnej synergii z Grupą Azoty Fosfory. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, konsekwentna realizacja spójnej strategii i polityki handlowej, którym towarzyszą działania pod wspólną marką, przynoszą dobre efekty dla całej Grupy Azoty – mówił Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Nawozy linii Fosfarm zawierają azot amonowy, magnez i siarkę, które ułatwiają pobieranie fosforu przez rośliny – tzw. synergizm pierwiastków. Zawarty w nawozach fosfor jest rozpuszczalny w cytrynianie amonu i wodzie, w tym ¼ fosforu jest rozpuszczalna w wodzie. Związki fosforu rozpuszczalne w tych dwóch substancjach wykazują porównywalną skuteczność niezależnie od terminu aplikacji, o ile są umieszczone na odpowiedniej głębokości w glebie.

– Linia produktów Fosfarm Grupy Azoty to nowoczesne i bezpieczne dla środowiska rozwiązania. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie zintensyfikowaliśmy nasze działania w kierunku wdrażania produktów zgodnych z wymaganiami Europejskiego Zielonego Ładu. Mam tu na myśli produkt Pulrea+INu, czyli mocznik z inhibitorem, który jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy NEC dotyczącej redukcji emisji amoniaku do atmosfery. Co istotne, stosowanie mocznika z inhibitorami będzie obowiązywać w Polsce od 1 sierpnia 2021 r., a w naszej ofercie jest dostępny już od kilku miesięcy – mówił Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Na początku na rynku dostępne będą dwa produkty: Fosfarm 4-10-15 oraz Fosfarm 4-8-21. Jednak już teraz Grupa Azoty zapowiada, że w ramach rozwoju linii będzie planować wprowadzenie kolejnych formuł nawozowych.

– Tworząc linię Fosfarm, naszym celem było racjonalne i efektywne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych w nawozach. Chcieliśmy uzyskać optymalny i dobry jakościowo plon, ograniczając jednocześnie zanieczyszczenie i chroniąc potencjał produkcyjny środowiska. Ten cel był możliwy do osiągnięcia m.in. dzięki współpracy w ramach całego segmentu Agro Grupy Azoty. Kolejny krok jakim jest pełny rebranding z pewnością pozwoli nam wykorzystać możliwości, jakie daje nam to, że jesteśmy częścią Grupy Azoty – mówił Wojciech Dawidziuk, Prezes Zarządu Grupy Azoty Fosfory.

Nawozy linii Fosfarm będą dostępne w sprzedaży w opakowaniach typu big bag 500 kg oraz w workach 50 kg na palecie. Produkt pojawi się na rynku już w marcu 2021 r. Nawozy Fosfarm będzie można kupić w autoryzowanej sieci dystrybucji nawozów Grupy Azoty.