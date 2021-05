Nowa linia małych ładowarek przegubowych firmy Bobcat

Firma Bobcat wprowadziła na rynek nowe małe ładowarki przegubowe L23 oraz L28, które mają zapewnić duże udźwigi na ograniczonej przestrzeni, łatwość użytkowania dzięki intuicyjnemu sterowaniu oraz minimalne naruszenie podłoża przy pracy na dowolnym terenie.

Nowe ładowarki przegubowe wpisują się w strategię zwiększania obecności firmy Bobcat na rynku kompaktowych ładowarek kołowych.

Nowe maszyny, projektowane i produkowane w zakładach Bobcat w Ameryce Północnej, mają zapewnić stabilność i udźwig statyczny równy nawet 1,39 t. Dlatego łatwo umieszczać ładunki przy użyciu małych ładowarek przegubowych w rowach i na chodnikach, co jeszcze ułatwia dobra widoczność w obu maszynach. Duży udźwig maszyny w stosunku do jej masy sprawia, że dobrze nadaje się do podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków na ograniczonej przestrzeni. Wysuwany wysięgnik w modelu L28 zapewnia więcej możliwości rozmieszczania ładunków, a opcje przeciwwag pozwalają użytkownikowi dostosować udźwig do zastosowań.

Niewielkie rozmiary maszyny, z szerokością nieznacznie przekraczającą jeden metr, oraz mały promień skrętu pozwalają ładowarkom na łatwą pracę nawet w trudnodostępnych obszarach. Mimo solidnej konstrukcji małe ładowarki przegubowe są również dość lekkie, żeby można je było łatwo przewozić.

Nowe małe ładowarki przegubowe poszerzają ofertę firmy Bobcat

Wejście na rynek małych ładowarek przegubowych pozwala firmie Bobcat rozszerzyć ofertę ładowarek, co daje nowe możliwości biznesowe zarówno firmie, jak i rozbudowanej sieci autoryzowanych dealerów Bobcat w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Nowe ładowarki pozwalają przyciągnąć więcej klientów z rozwijających się branż kształtowania krajobrazu, lekkich prac budowlanych oraz miejskich służb konserwacyjnych, jak również z rolnictwa i ogrodnictwa.

– Małe ładowarki przegubowe to kompaktowe, lekkie konstrukcje zapewniające wielkie możliwości i łatwość sterowania, dzięki czemu stanowią potężne i wygodne wielozadaniowe narzędzie dla szeregu zastosowań. Zarówno L23 jak i L28 to maszyny z silnikiem o mocy 25 KM i z intuicyjnym sterowaniem, które sprawia, że są idealne niemal dla każdego użytkownika, co jeszcze zwiększa grono klientów i zasięg zakres możliwości maszyn marki Bobcat – powiedział John Chattaway, dyrektor ds. ładowarek w firmie Bobcat

– Najważniejsze cechy, których szukają użytkownicy małych ładowarek przegubowych, to duży udźwig przy wysokiej stabilności i niewielkich naruszeniach terenu, gdyż są one wykorzystywane głównie przy podnoszeniu i przenoszeniu ładunków. Bobcat wnosi na ten rynek lata doświadczeń firmy na rynku ładowarek pozwalające nam budować maszyny, które są bezpieczne, niezawodne i bardzo trwałe. Wszystko to zapewnia jakość maszyn, której nie dorównują nasi konkurenci – dodał.

Łatwa obsługa elementów sterujących

Małe ładowarki przegubowe Bobcat są dostępne w wersjach z kabiną otwartą i zamkniętą; obie są zaprojektowane tak, aby zapewnić dodatkowe miejsce ułatwiające wsiadanie i wysiadanie oraz zwiększające komfort operatora. Elementy sterujące są intuicyjne dla wszystkich operatorów, tych doświadczonych jak i początkujących. W razie pracy w chłodniejszym klimacie dostępna jest zamknięta kabina i podgrzewany fotel.

Prosta konstrukcja z dwoma pedałami pozwala na szybką i łatwą zmianę kierunku jazdy: jeden pedał porusza maszyną w przód, drugi wstecz. Takie sterowanie łatwo opanować, dzięki czemu małe ładowarki przegubowe to doskonały wybór dla pracowników sezonowych lub klientów wynajmujących sprzęt. Jest to również proste i wygodne dla operatorów, którzy muszą opanować elementy sterowania wielu maszyn.

Poza solidnym udźwigiem L28 ma teleskopowe ramię zwiększające zasięg i wysokość podnoszenia. Nowatorska konstrukcja z dwoma siłownikami utrzymuje ładunek w poziomie, gdy operator porusza łyżką i manipuluje materiałami na wysokości. Siłownik teleskopowy jest zsynchronizowany z cięgłem poziomowania hydraulicznego, co wspomaga poziomowanie i pozwala uniknąć przesypywania materiałów z tyłu łyżki, co również znacznie ułatwia użytkowanie i zwiększa wydajność.

Aby małe ładowarki przegubowe Bobcat były rzeczywiście wszechstronne, firma wykorzystuje swoje doświadczenie w dziedzinie osprzętu, co pozwoliło jej opracować specjalną wersję oryginalnego systemu mocowania osprzętu Bob-Tach®, który pozwala na wykorzystywanie osprzętu zarówno z certyfikatem S70/MT55 jak i S100/S450.

Niezawodny silnik, zamontowany wzdłużnie, o wysokim momencie obrotowym, spełnia normy emisji spalin Stage V. Wydajny układ chłodzenia zapewnia lepsze działanie i ochronę podzespołów, czego efektem jest, jak deklaruje producent, wydajność należąca do najlepszych w tej klasie.

Doskonałe do prac pielęgnacyjnych

Małe ładowarki przegubowe Bobcat zaprojektowano specjalnie tak, aby nie naruszać podłoża w obszarze roboczym. Umożliwia to nie tylko przegub, dzięki któremu tylne opony poruszają się po śladzie przednich podczas skrętów, ale również tryb ochrony podłoża, który ogranicza poślizg kół. Oznacza to, że są one idealne do kształtowania krajobrazu, projektów budowlanych i prac konserwacyjnych, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a podłoże należy zachować w dobrym stanie.

W zależności od warunków pracy w ładowarkach automatycznie włącza się jeden z dwóch trybów jazdy: tryb o wysokiej przyczepności, który zapewnia kontrolę na trudnym i śliskim terenie, oraz tryb ochrony podłoża, w którym podłoże jest naruszane w minimalnym stopniu.

W trybie wysokiej przyczepności, gdy koło kierownicy nie jest skręcane, zwiększona przyczepność zapewnia doskonałą kontrolę i mobilność na trudnym lub śliskim terenie. Tryb ochrony podłoża zapewnia aktywne kierowanie i ogranicza poślizg kół, dzięki czemu podłoże jest naruszane w minimalnym stopniu. Ponadto opcjonalny tryb wspomagania jazdy, podobny do blokady mechanizmu różnicowego, pozwala operatorowi na chwilowe wyłączenie trybów automatycznych podczas jazdy po trudnym terenie.

Źródło: Bobcat