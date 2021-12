Nowa linia rozsiewaczy RCW, RCW Plus i RCW Helix firmy Unia

Do oferty grudziądzkiego producenta dołączyła właśnie nowa linia homologowanych rozsiewaczy przyczepianych, która charakteryzuje się zmienioną stylistyką, wzmocnioną konstrukcją ramy oraz zmodyfikowaną skrzynią nawozową.

W przypadku najmniejszych rozsiewaczy RCW ich uniwersalność polegająca na możliwości wysiewu nawozów granulowanych oraz wapna przekłada się na realne oszczędności, a szerokości robocze sięgające nawet 36 m sprawiają, że maszyna jest niezwykle wydajna. Wersje H są wyższe od standardowych o 25 cm, dzięki czemu ograniczone są straty podczas przejazdów w ścieżkach technologicznych. Wersje TD to z kolei rozsiewacze na tandemowym, resorowanym układzie zawieszenie, a największy model – RCW 130 TD, wyposażony jest w zawieszenie typu „Boogie” z tylną osią skrętną.

Ważną opcją dla wielu gospodarstw będzie też możliwość doposażenia rozsiewaczy w system Isobus oraz funkcje zmiennego dawkowania, co pozwoli na najwyższą precyzję wysiewu i aplikację nawozów w oparciu o mapy zasobności sprawiając, że łan jest bardziej wyrównany, a każda roślina otrzymuje odpowiednią ilość nawozu.

Dla większych gospodarstw firma Unia dedykuje z kolei rozsiewacze RCW Plus w których wydajność i efektywność są najważniejsze. Skrzynie nawozowe tych modeli mają pojemność od 10 tys. do 12 tys. litrów, a bogate wyposażenie standardowe sprawia, że już podstawowe wersje maszyn są proste i wygodne w obsłudze. Wersje H (podobnie jak w modelach RCW) są wyższe od standardowych o 25 cm.

Ważną opcją w modelach serii RCW Plus jest możliwość montażu belki do wysiewu nawozów pylistych o szerokości roboczej 9m, dzięki której możliwe jest dokładne aplikowanie drobno zmielonego wapna. Warto w tym miejscu podkreślić, że firma Unia jako jedyny producent w kraju oferuje taką możliwość. W standardzie zaś rozsiewacze RCW Plus są wyposażone w sterownik Pilot Joy znany już z innych maszyn tego producenta. W wyposażeniu dodatkowym znajdziemy również komputer Superior, który umożliwia obsługę wszystkich funkcji hydraulicznych maszyny przy pomocy dotykowego ekranu oraz pakiety ISOBUS firmy Trimble, dzięki którym maszyna osiąga maksymalną precyzję.

Na koniec trzeba również wspomnieć o zmodernizowanym rozsiewaczu RCW Helix, czyli maszynie przeznaczonej typowo do wysiewu wapna pylistego. Nowy model oznaczony jako RCW 150 Helix charakteryzuje się jeszcze większą pojemnością skrzyni nawozowej wynoszącą 15 tys. litrów, belką wysiewającą o szerokości 12m oraz dwoma przyłączami hydrantowymi do szybkiego napełniania skrzyni bezpośrednio z cysterny. Ponadto maszyna posiada resorowane zawieszenie typu „Boogie” z tylną osią skrętną, co ułatwia manewrowanie rozsiewaczem na polu oraz podczas poruszania się po drogach publicznych. W standardzie RCW 150 Helix sterowany jest za pomocą komputera Superior. Opcjonalnie dostępne są również 3 warianty sterowania Isobus, dzięki którym możliwa jest aplikacja w oparciu o mapy zasobności.