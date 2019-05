Nowa konstrukcja, więcej możliwości

Półzawieszany agregat zębowy ATLAS II to kolejna nowość marki UNIA. Nowa linia półzawieszanych agregatów zębowych uprawowo-siewnych składa się z modeli o szerokości od 3 do 8 m na ramie sztywnej oraz składanej hydraulicznie.

Modernizacja agregatu polegała na przeprojektowaniu ramy głównej. Wzmocniony układ ramy dodatkową belką łączącą przednią część agregatu, od dyszla aż do układu unoszenia podwozia, stabilizuje ramę główną agregatu, umożliwiając jednocześnie zwiększenie wyboru i skonfigurowania odpowiednich elementów roboczych przez klienta oraz dopasowanie do warunków glebowych występujących w gospodarstwie.

Wybór elementów roboczych, np. zębów, z dotychczas oferowanych dwóch sekcji uprawowych SX i S, został rozszerzony do 4 sekcji zębowych. W ofercie UNII pojawiły się dwie nowe sekcje zębów:

czterorzędowa sekcja zębów SV o wymiarach 45×10 mm z wąską dwustronną redliczką;

o trzyrzędowa sekcja zębów SE o wymiarach 32×12 mm, z dodatkową sprężyną wzmacniającą (32×10 mm) i gęsiostópką

o szerokości podcięcia 175 mm.

Niezależnie od wyboru sekcji pól zębowych, każda z nich opcjonalnie może zostać wyposażona w regulację hydrauliczną. W standardzie występuje mechaniczna regulacja wrzecionem. Regulacja hydrauliczna jest bardzo przydatna przy glebach mozaikowatych, przy częstych zmianach głębokości pracy. Widoczna z kabiny ciągnika skala informuje operatora o aktualnej głębokości.

W agregatach ATLAS II istnieje również możliwość wyboru wałów doprawiających.

W dotychczas produkowanym modelu występuje tylko jeden rodzaj, wał naprzemienny crosskill-crosskill o średnicy 400/400 mm. Zmiana polega na wprowadzeniu nowego segmentu wałów doprawiających podwójnych strunowych o średnicy 400/400 mm, będących na wyposażeniu standardowym agregatu. Natomiast wały naprzemienne crosskill-crosskill oferowane są jako opcja w wyposażeniu za dopłatą – polecane na gleby średnie, średniociężkie i zwięzłe. Za każdym z tych wałów w standardzie występuje płoza wyrównująca powierzchnię gleby z dociskiem sprężynowym.

W nowym modelu agregatu ATLAS II przy wyborze wałów naprzemiennych crosskill-crosskill, zamiast tylnej płozy wyrównującej powierzchnię gleby możemy zamontować rząd wałków strunowych o średnicy 300 mm. Mała średnica wału powoduje większe prędkości obrotowej, a zatem dokładniejsze rozbicie grudek ziemi pozostających po pracy wałów naprzemiennych.

Zmiany konstrukcyjne objęły również przednią część agregatu, odpowiadającą za wstępną obróbkę gleby. Pierwszym elementem są spulchniacze śladów zruszające glebę

w śladach kół ciągnika. Zwiększono zakres głębokości pracy i wprowadzono regulację ustawienia kąta podcięcia gęsiostopki, dostosowując do położenia dyszla. Ponadto standardowa płoza przednia może zostać wymieniona na:

włókę sprężystą z hydrauliczną regulacją głębokości pracy;

bronę talerzową tnącą typu D z talerzami przetłoczonymi (falistymi), zamocowanymi na specjalnych uchwytach ze stali sprężystej.

W wersji standardowej agregat wyposażony został w elementy robocze takie jak: spulchniacze śladów z punktową regulacją głębokości, płozę przednią równającą, przedni wał strunowy o średnicy 400 mm, dwurzędową sekcję zębów SX o szerokości podcięcia

260 mm, płozę zagarniającą za sekcją zębów z regulacją oczkową (łańcuszek) oraz podwójne wałki doprawiające struna–struna o średnicy 400/400 mm, będące nowością w ofercie producenta. Końcowym elementem wyrównującym jest płoza uzębiona z dociskiem sprężynowym.

Modele półzawieszane, składne hydraulicznie do transportu, o szerokościach roboczych

4 i 5 m, składane są dwoma siłownikami (po jednym na daną sekcję), natomiast modele

o większych szerokościach (6 i 8 m) składane czterema siłownikami (po dwa na każdej

z sekcji). Nowością jest również wprowadzenie zintegrowanej blokady transportowej. Większość agregatów wyposażonych jest

w mechaniczną blokadę transportową – po złożeniu agregatu do pozycji transportowej operator musi zakładać blokadę (łącznik lub wrzeciono), co jest operacją czasochłonną

i niekomfortową. Natomiast agregaty ATLAS II H w standardzie maszyny wyposażone zostały w hydrauliczną blokadę transportową. Proces jej zamykania odbywa się automatycznie, natomiast otwieranie blokady i rozkładanie odbywa się hydraulicznie podczas rozkładania maszyny do pozycji roboczej.

Źródło: UNIA