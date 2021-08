Nowa generacja ciągników Fendt serii 500, 900 i 1000 Vario

Firma Fendt wprowadziła do swoich traktorów serii 500, 900 i 1000 Vario liczne innowacje mające usprawnić obsługę i komfort pracy. Najważniejszą jest koncepcja obsługi FendtONE czy też innowacje techniczne, takie jak opcjonalny, samoczyszczący filtr powietrza w dużych ciągnikach oraz udoskonalenia w zakresie stosowania ładowaczy czołowych w ciągniku Fendt 500 Vario.

Dzięki platformie cyfrowej FendtONE offboard firma Fendt oferuje system w którym kierownicy pracujący w gospodarstwach rolnych mogą zarządzać danymi maszyn i danymi agronomicznymi oraz mieć je pod stałą kontrolą. Oddelegowanie konkretnego personelu do poszczególnych zadań, wykorzystanie maszyn oraz zadania można lepiej zaplanować, zorganizować i udokumentować, oszczędzając przy tym cenny czas pracy w terenie. Jeżeli na przykład na pojeździe są już dostępne granice pól oraz tory prowadzenia w odpowiednim formacie, można wykorzystać pełną wydajność maszyny już od pierwszej minuty pracy.

Równocześnie stanowisko operatora FendtONE onboard oferuje liczne rozwiązania zwiększające wydajność maszyny. Funkcje Smart Farming, takie jak prowadzenie równoległe czy też kontrola sekcji lub optymalne połączenie cięgnik – maszyna, na dłuższą metę przyczyniać się mają do zmniejszenia zużycia paliwa i środków eksploatacyjnych, oszczędzają czas i odciążając kierowcę.

Przy stosowaniu rozsiewacza nawozów lub wozu asenizacyjnego należy dokładnie rejestrować i śledzić ilość stosowanych nawozów. Można to łatwo uczynić za pomocą dokumentacji związanej z pracą, dzięki zainstalowanemu w maszynie programowi Fendt Task Doc.

W wariancie wyposażenia Profi+ program Fendt Task Doc oferowany jest w standardzie. W systemie FendtONE offboard zlecenie jest planowane i przesyłane do maszyny za pośrednictwem komunikacji mobilnej. Podczas wykonywania pracy Fendt Task Doc onboard rejestruje dane agronomiczne, takie jak na przykład rzeczywista dawka nawozu. Po zakończeniu pracy w systemie FendtONE offboard udostępniany jest raport z wykonania zlecenia. Stanowi to podstawę do udokumentowania zrównoważonego stosowania substancji odżywczych. Kompleksowa dokumentacja dodatkowo wspiera zgodność z normami w przemyśle spożywczym.

FendtONE sprawia, że obsługa złożonych zespołów jest jeszcze łatwiejsza. Za pomocą wielofunkcyjnego joysticka można sterować zarówno funkcjami ciągnika, jak i tymi obsługiwanymi przez ISOBUS. Uzupełnieniem tego rozwiązania jest opracowany całkiem od nowa joystick 3L. Można do niego dowolnie przypisać nawet 27 funkcji obsługiwanych przez ISOBUS na trzech poziomach. Joystick 3L może być wykorzystywany do sterowania złożonymi maszynami sterowanymi za pomocą ISOBUS. Nie są wymagane zewnętrzne joysticki, jeżeli podłączone narzędzie obsługuje standard AUX-N.

Innym inteligentnym rozwiązaniem służącym do optymalizacji wydajności zespołów ciągnik-maszyna jest TIM (Tractor Implement Management). Z pomocą systemu TIM ciągnik doskonale dostosowuje się do wymagań narzędzia i zwiększa wydajność zespołu.

Maszyny w wariantach wyposażenia Power+ i Profi+ posiadają w standardzie podstawowy pakiet prowadzenia, tym samym są przystosowane do pracy z systemem Fendt Guide. Dalsze funkcje prowadzenia do precyzyjnej uprawy pola, takie jak Fendt Contour Assistant, Fendt TI Auto lub – począwszy od listopada – Fendt TI Headland czyli zarządzanie na uwrociach, mogą zostać dodane jako wyposażenie opcjonalne.

Cały pakiet funkcji Fendt TI (Teach In) Headland można będzie zamawiać począwszy od listopada 2021 roku. Klienci posiadający stanowisko obsługi dla kierowców FendtONE, którzy zamówili już Fendt TI Auto, w roku 2022 będą mogli dokonać bezpłatnej aktualizacji do wersji Fendt TI Headland.

Z kolei centralny system telemetryczny Fendt Connect umożliwia zarządzanie flotą i optymalizację pracy maszyn niezależnie od lokalizacji. Aplikacja Fendt Connect może odczytywać dane dotyczące maszyn, takie jak pozycja maszyny oraz kompleksowe dane z magistrali CAN, zużycie paliwa i poziom AdBlue, wykorzystanie maszyny, prędkość i czas pracy maszyny. Dane te są następnie wyświetlane w powiązanej aplikacji lub na stronie internetowej.

Ponadto po wyrażeniu zgody dealer może uzyskać dostęp do danych maszyny. Dzięki analizie kodów błędów i zbliżających się terminów serwisowania z dowolnej lokalizacji można zminimalizować przestoje lub wręcz całkowicie im zapobiec, inteligentnie planując wizyty w serwisie.

Jeśli zaś chodzi o sprawy czysto mechaniczne to Fendt jest pierwszym producentem oferującym opcjonalny, montowany fabrycznie samoczyszczący filtr powietrza przeznaczony do zastosowań w regionach o szczególnie dużym zapyleniu, takich jak Ameryka Południowa lub Australia. System filtrujący łączy w sobie ciągłe odsysanie pyłu z aktywnym oczyszczaniem filtra w 30-sekundowym cyklu czyszczenia. Przedmuchiwanie odbywa się podczas jazdy, co pozwala wyeliminować przestoje na ręczne czyszczenie filtra.

W trakcie cyklu czyszczenia filtr jest przedmuchiwany dwukrotnie, za każdym razem z 10-sekundowym rozruchem i dobiegiem. Filtr przeciwpyłowy wyposażony jest w zbiornik sprężonego powietrza o ciśnieniu 12 bar. Przepływ sprężonego powietrza jest kontrolowany przez zawór elektromagnetyczny lub impulsowy. Na krótko przed wydmuchaniem zwiększa się prędkość wentylatora, który kontynuuje pracę jeszcze przez krótki czas po oczyszczaniu.

W nowych maszynach zadbano również o komfort operatora i kabiny ciągników Fendt 900 i 1000 Vario są teraz standardowo wyposażone w warstwowe szyby ochronne. Do tego dochodzi jeszcze montowane seryjnie ogrzewanie szyby przedniej. Szyba warstwowa izoluje hałas i obniża jego poziom w kabinie. Dodatkowo szkło warstwowe nie tłucze się, co dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo pracy.

Z kolei w modelu Fendt 500 Vario wprowadzono joystick 3L i ładowacz czołowy Fendt z trzecim zaworem dzięki czemu po raz pierwszy równocześnie mogą być wykonywane aż trzy funkcje. Na przykład jednocześnie można podnosić wysięgnik, podbierać łyżkę i zamykać jej chwytak. Nowy przycisk zmiany kierunku na joysticku 3L umożliwia szybką i niemęczącą pracę, nawet w przypadku częstej zmiany kierunku jazdy. Nie ma przy tym potrzeby wyciągania ręki.

Jeżeli chodzi o kabinę, klienci mają do wyboru kabinę VisioPlus z dzieloną przednią szybą i drzwiami po prawej i lewej stronie oraz kabinę panoramiczną z przednią szybą na całej długości i drzwiami po lewej stronie. Nową opcją jest kabina panoramiczna z przednią szybą na całej długości i drzwiami po lewej i prawej stronie.