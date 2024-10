Nowa brona chwastownik Lemken Thulit z imponującą szerokością roboczą

Idąc za ciosem firma Lemken po wprowadzeniu mniejszych modeli swojej brony chwastownika Thulit dołącza do oferty model Thulit MF/1200 o szerokości roboczej ponad 12 metrów (dokładnie 12,2 m).

Ten model opiera się na rozwiązaniach zastosowanych w serii produktów Thulit MF wprowadzonej na rynek w zeszłym roku. Konstrukcja czterema belkami i ośmioma rzędami zębów brony oraz hydrauliczną regulacją nacisku zębów jest unikalna na rynku. Nacisk zębów można regulować w sposób ciągły od 100 g do 5000 g na całej szerokości podczas jazdy i pozostaje on stały przy każdym ustawieniu.

Nowa brona Thulit MF/1200 składa się z pięciu sekcji brony. Oznacza to, że dostępne są różne opcje składania do różnych zastosowań. Aby pracować ze zmniejszoną szerokością roboczą, na przykład w celu uniknięcia przeszkód lub zapobieganiu robienia nakładek, bronę chwastownik można złożyć na cztery lub trzy sekcje robocze. Aby uzyskać większy prześwit na uwrociu, Lemken oferuje opcję złożenia brony w pozycję V. W tym celu zewnętrzne segmenty składane są lekko odchylone do góry, aby zapobiec kontaktowi narzędzi z podłożem.

Dla zapewnienia wygodnego i bezpiecznego transportu drogowego bronę można złożyć z obu stron do wysokości transportowej 3,3 m. Automatyczny system blokowania transportowego jest aktywny we wszystkich wariantach, dzięki czemu ręczna interwencja należy już do przeszłości.

W przypadku ramy Lemken stosuje odporne na skręcanie profile nośne, które gwarantować mają zarówno stabilność, jak i niską wagę. Konstrukcja ramy z sześcioma kołami podporowymi z przodu, rozmieszczonymi na całej szerokości roboczej, ma pozytywny wpływ na płynną pracę maszyny, a tym samym na prowadzenie zębów brony do powierzchni gleby.

Thulit MF/1200 może dodatkowo być używany jako sztywne narzędzie lub dopasowywać się do konturu gruntu. Klienci wybierający sztywną ramę nie będą potrzebować opcjonalnych kół podporowych, ale jeśli poszczególne sekcje robocze brony mają zawsze podążać za poziomem gleby, Thulit musi być wyposażony w dodatkowe tylne koła podporowe. Zapewnia to maksymalną elastyczność i optymalne wyniki pracy na pagórkowatym terenie.

Obecnie brona Thulit MF/1200 jest już dostępna w małych ilościach, a produkcja seryjna rozpocznie się w marcu 2025 r.

Źódło: Lemken