Notowania rzepaku wreszcie ruszyły w górę

W poniedziałek na paryskim Matifie zdecydowanie zdrożał rzepak. Jego cena poszła w górę o 14 EUR/t (2,2 proc.), co na zamknięciu sesji dało cenę 644,75 euro za tonę.

– Niesprzyjające warunki pogodowe w Indonezji i Malezji prowadzą do prawdopodobnego spadku produkcji, co prowadzi do zwyżkowego otoczenia rynkowego. Korzysta na tym rzepak – informuje serwis Kaack.

Na rynkach pszenicy i kukurydzy za to spadki; w pierwszym przypadku o 3 EUR/t, w drugim o 1,5 EUR/t do odpowiednio 339 i 332,75 EUR/t. Handlowcy czekają na informacje dotyczące przedłużenia umowy zbożowej, tymczasem jak donosi Kaack, Rosja zwróciła się do ONZ o dane dotyczące miejsc docelowych i końcowych odbiorców ukraińskiego zboża, a Ukraina oskarża Rosję o opóźnianie inspekcji statków.