Notowania pszenicy w górę. Znów zbliżają się do 400 EUR/t

W czwartek ceny pszenicy wzrosły po obu stronach Atlantyku. Szczególnie duży wzrost zanotowano w Chicago, bowiem wyniósł on aż 2,69 proc.

Wzrost był widoczny również na paryskim Matifie; tam cena wzrosła o 1,27 proc. do 397,75 zatem do granicy 400 EUR/t brakuje już bardzo niewiele.

– USDA podało, że tygodniowa sprzedaż eksportowa pszenicy w USA wyniosła 236857 ton. To blisko dolnej wartości szacunków ujętych w raporcie. Oznacza to spadek o 18 proc. rok do roku. Brazylia została wymieniona jako największy nabywca tygodnia, chociaż 50 tys. z 28 tys. ton zakupionej pszenicy wymieniano wcześniej jako zakup Szwajcarii. Meksyk był największym nabywcą z 58 tys. ton. USDA poinformowało o tygodniowym eksporcie na poziomie 370 137 ton – informuje Barchart.com.

Rosły też ceny kukurydzy i rzepaku; odpowiednio o 1,04 proc. do 339,25 EUR/t i 0,5 proc. do 757,75 EUR/t.