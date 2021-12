Notowania pszenicy rosły w poniedziałek, spory spadek cen ropy

Chociaż nieznacznie, ale jednak, pszenica w kontraktach na marzec zyskiwała na światowych giełdach. Na MATIF w Paryżu o 0,45 proc. do 279,75 EUR/t, zaś w Chicago o 0,35 proc.

Taniała z kolei ropa; brent o 2,72 proc., zaś WTI o 3,71 proc. do odpowiednio 71,52 i 68,23 USD za baryłkę, ciągnąc za sobą notowania cen rzepaku; na MATIF staniał on o 0,51 proc. do 725,25 EUR/t.

– Zmienność na rynku pozostaje duża w końcówce roku. Z jednej strony Omikron i zaostrzanie polityki monetarnej (najczęściej tylko zapowiedzi) wywiera presję spadkową na większość towarów, a z drugiej obawy pogodowe w Ameryce Południowej (związane z La-Nina), rekordowe ceny gazu i nawozów oraz ograniczenia eksportowe powstrzymują zboża i soję przed spadkiem cen – informuje Andrzej Bąk z serwisu e-WGT.

Traciła w poniedziałek także kukurydza, choć spadek był tu bardzo nieznaczny; w Chicago o 0,38 proc., a w Paryżu o 0,31 proc., osiągając cenę 241,75 proc.