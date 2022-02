Nośnik narzędzi Multi Tool Trac powraca obecnie jako wodorowy ciągnik EOX

Maszyna została przemianowana na napędzany elektrycznie ciągnik EOX. Projekt Multi Tool Trac po raz pierwszy pojawił się w 2015 roku, a następnie przeszedł gruntowną przebudowę w 2017 roku, zanim firma MTT została zlikwidowana w 2020 roku.

Projekt przejęła nowa firma znana jako H2Trac, a sam ciągnik jako EOX. Najbardziej rzucająca się w oczy zmiana dotyczy rozmiaru i kształtu. Oryginalna maszyna została wyposażona w wiele punktów mocowania, umożliwiających przenoszenie narzędzi między kołami, a także na przednim i tylnym TUZ.

Ta cecha została całkowicie usunięta, a ciągnik ma teraz konwencjonalny trzypunktowy układ zawieszenia z przodu i z tyłu a sama rama, choć nadal bardzo solidna, jest znacznie krótsza. Pozostały również takie atrybuty jak możliwość kierowania czterema kołami i zmienny rozstaw kół, który można regulować podczas jazdy.

Równie istotną zmianą jest zastąpienie silnika wysokoprężnego wodorowym ogniwem paliwowym, co pozwala twierdzić, że może on być całkowicie zasilany zieloną energią. To, jak bardzo jest to zielona energia, będzie zależeć od źródła wodoru, gdyż większość tego, co jest obecnie dostępne na rynku, pochodzi z paliw kopalnych.

Pierwszy model EOX został sprzedany w czerwcu ubiegłego roku firmie City Farm Almere, położonej na wschód od Amsterdamu. Firma ta uprawia warzywa polowe na gruntach otaczających obszar miejski Amsterdamu jak i w samym mieście w ramach tzw. rolnictwa miejskiego.

Aby być jak najbardziej eco, firma będzie produkować wodór z paneli słonecznych umieszczonych na starym składowisku odpadów komunalnych. Tom Saart, właściciel farmy, podkreśla, że ​​operacja jest tak czysta jak to tylko możliwe.

Jednakże produkcja nowego ciągnika jest naprawdę manufakturowa bo jak dotąd jest to tylko jeden ciągnik, który zbudowano i który ma zostać dostarczony w tym miesiącu. Idąc dalej, nie ma mowy o tym, by w najbliższej przyszłości maszyna wkroczyła do produkcji seryjnej.