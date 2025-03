Norma GAEC 2 tylko wyglądała niewinnie. Ministerstwo zmienia zasady gry, a rolnicy mają problem

Cios w polskie zagłębie mleczarstwa?

To nie wszystkie zarzuty izb rolniczych pod adresem ministerstwa. Szmulewicz wskazuje także, że rozporządzenie nie określa, gdzie ma być wprowadzony zakaz orki, a gdzie nie, co czyni go niejasnym i w efekcie może spowodować postępowanie niezgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej.

– Gdyby planowany zakaz orki obejmował całe obręby ewidencyjne lub nawet gminy, spowoduje to spadek opłacalności produkcji, zniszczenie dotychczasowych gospodarstw rolnych, struktury ich użytków rolnych i doprowadzi do niewystarczającej ilości produkcji pasz w gospodarstwach mlecznych, które są typowe w większości województwa podlaskiego – tłumaczy Szmulewicz i obawia się, czy w tak krótkim czasie warstwa GAEC 2 zostanie naniesiona w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym.

Według Izby jednym z efektów wprowadzenia przepisów będzie pozbawienie wielu gospodarstw gruntów ornych, możliwości uprawy paszy dla zwierząt oraz miejsca na zastosowanie obornika, który jak wiadomo wymaga przyorania.

– Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się zakazowi orki gruntów, które są użytkowane rolniczo, w szczególności przez gospodarstwa prowadzące hodowlę zwierząt – zaznacza szef KRIR.

Problem nie tylko z paszami

Dodatkowo zdaniem Izby, zakaz budowy, odnawiania rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu będzie powodować zalewanie terenów objętych normą.

– Taki zapis godzi w interesy rolników użytkujących te grunty, ponieważ ograniczać będzie okres, w jakim będzie można wjechać na pola maszynami, z uwagi na fakt, że gleba bez odpowiedniego odwodnienia nie będzie nadawać się do przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych we właściwych terminach. Powinna być możliwość naprawy systemów melioracyjnych wraz z przepompowniami nawadniającymi w okresach suszy, tak jak zostały one zaprojektowane – tłumaczy Szmulewicz.

Rolnicy: ministerstwo zaostrza przepisy i dąży do likwidacji gospodarstw rolnych

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, norma GAEC 2 w obecnej formie jest niekorzystna dla rolników, zwłaszcza na Podlasiu.

– Apelowaliśmy o uwzględnienie specyfiki województwa podlaskiego i wprowadzenie bardziej elastycznych rozwiązań, które pozwolą na skuteczną ochronę środowiska przy jednoczesnym zachowaniu opłacalności prowadzenia działalności rolniczej. Przesłany projekt świadczy jednak o znacznym zaostrzeniu przepisów i dążeniu do likwidacji gospodarstw rolnych – podkreśla rolniczy samorząd.

Izby rolnicze wystąpiły o rekompensaty dla rolników

Izby apelują więc o rekompensaty dla rolników, którzy zostaną dotknięci nowymi restrykcjami.

– Należy zabezpieczyć finansowo rolników, których dotkną skutki wprowadzenia normy GAEC. W regionie, gdzie rolnictwo stanowi podstawę gospodarki, skutki tej normy będą wyjątkowo dotkliwe, prowadząc do pogorszenia sytuacji ekonomicznej, wzrostu bezrobocia i odpływu ludności ze wsi. Wielu rolników stanie przed trudnym wyborem: dostosowanie się do restrykcji, co oznacza ograniczenie działalności rolniczej lub całkowita rezygnacja z prowadzenia gospodarstwa – podkreśla KRIR.