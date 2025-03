Norma GAEC 2: Można już sprawdzić, które grunty obejmuje [mapa]

Rolnicy mogą już sprawdzić, które grunty zostaną objęte normą GAEC 2 przewidującą m.in. zakaz przekształcania, orki i odwadniania. W sieci została opublikowana mapa tychże gruntów.

Od 15 marca 2025 roku rolników, którzy chcą otrzymać dopłaty bezpośrednie, będzie obowiązywać nowa norma – GAEC 2. Ma ona na celu ochronę gleb bogatych w węgiel (torfowisk) oraz terenów podmokłych.

Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Do torfowisk i obszarów podmokłych objętych normą GAEC 2 zalicza się grunty orne i trwałe użytki zielone o zawartości materii organicznej wynoszącej co najmniej 40 proc. suchej masy gleby w warstwie o miąższości wynoszącej co najmniej 40 cm.

Na obszarze GAEC 2 w przypadku gruntów ornych rolnicy:

nie mogą ich przekształcać i zaorywać, z wyłączeniem możliwości wykonania zabiegu renowacji z zastosowaniem płytkiej uprawy gleby i podsiewu nie częściej niż raz na 4 lata

nie mogą wydobywać z nich torfu

nie mogą budować na nich i nie mogą odnawiać rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu

Na obszarze GAEC 2 w przypadku TUZ:

nie zaoruje się ich, z wyłączeniem możliwości płytkiej uprawy gleby do głębokości 15 cm

nie wydobywa się z nich torfu

nie buduje się na nich i nie odnawia rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu.

Jak sprawdzić grunty w normie GAEC 2?

Po wielu apelach środowiska rolniczego o udostępnienie map z terenami objetymi norma GAEC2, ministerstwo rolnictwa udostępniło dziś wizualizację obszarów GAEC 2. Rolnik może sprawdzić, czy obowiązuje go norma GAEC na stronie: https://gaec2.iung.pl/

Wynika z niej, że najwięcej terenów objętych zakazami jest na Podlasiu. Łączna powierzchnia obszarów do objęcia normą GAEC 2 na terenach użytkowanych rolniczo wynosi ok. 399,9 tys. ha.

Nowa norma obejmie prawie 3 razy tyle gruntów

Rolnikom nie podobają się jednak nowe wymogi. Przypominają, że podczas spotkania z samorządem rolniczym w ramach Komitetu Monitorującego zapewniano rolników, że obszary objęte normą GAEC 2 zostaną wyznaczone w miejscach nieużytkowanych rolniczo oraz że norma obejmie około 146 tys. hektarów w całej Polsce.

– Tymczasem okazuje się, że norma GAEC 2 obejmie tereny rolnicze, a powierzchnia wyznaczonych obszarów do objęcia normą GAEC 2 na terenach użytkowanych rolniczo wynosi około 399,9 tys. ha, na co samorząd rolniczy zdecydowanie nie wyraża zgody – tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnicy ubezwłasnowolnieni?

Według Izb jednym z efektów wprowadzenia przepisów będzie pozbawienie wielu gospodarstw gruntów ornych, możliwości uprawy paszy dla zwierząt oraz miejsca na zastosowanie obornika, który jak wiadomo wymaga przyorania.

– Dlatego stanowczo sprzeciwiamy się zakazowi orki gruntów, które są użytkowane rolniczo, w szczególności przez gospodarstwa prowadzące hodowlę zwierząt – zaznacza szef KRIR.

Samorząd rolniczy chce rekompensat dla rolników

Dodatkowo zdaniem Izby, zakaz budowy, odnawiania rowów i instalacji drenujących do odwadniania lub odprowadzania wody z terenu będzie powodować zalewanie terenów objętych normą.

– Taki zapis godzi w interesy rolników użytkujących te grunty, ponieważ ograniczać będzie okres, w jakim będzie można wjechać na pola maszynami, z uwagi na fakt, że gleba bez odpowiedniego odwodnienia nie będzie nadawać się do przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych we właściwych terminach. Powinna być możliwość naprawy systemów melioracyjnych wraz z przepompowniami nawadniającymi w okresach suszy, tak jak zostały one zaprojektowane – tłumaczy Szmulewicz.

Izby apelują więc o rekompensaty dla rolników, którzy zostaną dotknięci nowymi restrykcjami.

Źródło: tygodnik-rolniczy.pl