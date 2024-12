Niższe zapasy pszenicy i kukurydzy w USA powodują wzrosty cen

Wczoraj wydarzeniem dnia była publikacja raportu WASDE o stanie amerykańskich zapasów, które okazały się niższe od oczekiwań, a to przełożyło się na wzrost cen. Rosły również ceny rzepaku.

Kontrakt marcowy na pszenicę wzrósł wczoraj na Matif o 1,75 EUR do 229 EUR/t , czyli najwyższego poziomu od 22 listopada. Na CBoT z kolei kontrakt marcowy wzrósł o 3 centy do 561,75 centów/buszel (196 EUR/t).

Oczekiwany raport WASDE został dobrze przyjęty na giełdach w USA, gdyż prognoza amerykańskiego eksportu została podniesiona o 680 tys. ton do 23,13 mln ton i jednocześnie obniżono zapasy na sezon 2024/25, podczas gdy analitycy oczekiwali niezmienionej wartości. Pszenicę wspierał także silniejszy rynek kukurydzy, który zareagował na WASDE wzrostami cen.

Większe zużycie i mniejsze zapasy

Wspomniana kukurydzy w kontrakcie marcowym na CBoT wzrosła o 7,25 centa co stanowi najwyższy poziom od prawie pięciu miesięcy. Na Matif z kolei marcowy kontrakt wzrósł o 1,25 EUR do 207,25 EUR/t.

Ze względu na duży popyt ze strony producentów bioetanolu krajowe zużycie wzrosło o około 1,3 mln ton do 323 mln ton. Wartości zapasów początkowych oraz produkcji amerykańskiej pozostały niezmienione, tak że ostateczne zapasy kukurydzy w USA szacuje się obecnie na poziomie 44,15 mln ton, czyli o 5,1 mln ton mniej niż w listopadowym WASDE i o ponad 9 mln ton mniej niż poprzednio.

Rzepak cały czas na fali

Wczorajszy handel również w przypadku rzepaku zakończył się wzrostami i kontrakt lutowy wzrósł o 3,75 EUR do 536,50 EUR/t i tym samym w dalszym ciągu zbliżała się do najwyższego poziomu od dwóch lat z 18 listopada (543 EUR/t). Soja i śruta sojowa również odnotowały wzrosty na CBoT , podczas gdy olej sojowy został osłabiony przez słabszy olej palmowy. Styczniowy kontrakt na soję odnotował dzienny wzrost o 4,75 centa do 994,75 centów/buszel.

Źródło: USDA, Kaack