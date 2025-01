Niższe cła w Argentynie obniżają wyceny europejskiej pszenicy i rzepaku

Wydarzeniem, które najmocniej wpłynęło na piątkowy handel w Europie była obniżka ceł eksportowych w Argentynie, która sprawia, że tamtejsza pszenica i soja stają się jeszcze bardziej konkurencyjne w stosunku do europejskich towarów.

Piątkowy handel pszenicą na Matif zakończył się spadkiem marcowego kontraktu o 4,25 EUR do poziomu 226 EUR/t, co w bilansie tygodniowym pokazało niewielki spadek o 0,50 EUR (0,2%). Na giełdzie CBoT z kolei kontrakt marcowy na pszenicę stracił 10 centów, powodując spadek tygodniowego zysku do 5,25 centów (1,0%).

Argentyna obniża cła eksportowe

Zmniejszenie ceł eksportowych z 12 do 9,5% , o której zdecydował rząd Argentyny zwiększa konkurencję na rynku światowym. Dodatkowo silniejsze euro , które od 13 stycznia wzrosło o 2,7% w stosunku do dolara amerykańskiego, jeszcze bardziej pogorszyło perspektywy eksportu pszenicy z Europy Zachodniej. Negatywny wpływ miał także spadek cen eksportowych w Rosji w zeszłym tygodniu. Trzeba jednak zaznaczyć, że niższe cła w Argentynie mają na chwilę obecną tylko do czerwca, ale może to zachęcić argentyńskich rolników do przyspieszenia sprzedaży, co wywarłoby dodatkową presję na ceny.

Handel oleistymi cały czas pod presją polityki USA

W piątek kontrakt majowy na rzepak na giełdzie Matif spadł o 4,75 EUR do poziomu 523,75 EUR/t, co oznacza tygodniową stratę w wysokości 6 EUR (1,1%). Na CBoT ceny soi i mączki sojowej również spadły, podczas gdy cena oleju sojowego nieznacznie wzrosła. Marcowy kontrakt na soję stracił 9,75 centa, zmniejszając tygodniowy zysk do 21,75 centów (2,1%).

W przypadku rzepaku cały czas na rynku utrzymuje się niepewność odnośnie wprowadzenia deklarowanych przez Trumpa 25 proc. ceł na kanadyjskie towary, w tym rzepak, a dodatkowo w Europie przeszkadzało umacniające się euro. Ponadto rynek obciążała decyzja Argentyny o obniżeniu cel na soję z 33 do 26 proc.

Źródło: Kaack