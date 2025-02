Niższe ceny pszenicy mogą pomóc w eksporcie. Ceny pszenicy i rzepaku na MATIF 27.02.2025

Podczas wczorajszej sesji ceny pszenicy ponownie spadły, ale zdaniem handlowców może to zwiększyć konkurencyjność i polepszyć wyniki eksportowe. Dosyć stabilnie zachowują się z kolei ceny rzepaku, którym pomagają wysokie notowania oleju palmowego.

Najczęściej obecnie handlowany kontrakt majowy na pszenicę na Matif spadł wczoraj o 1,75 EUR do poziomu 230 EUR/t. Traciła również pszenica amerykańska i na giełdzie CBoT kontrakt majowy spadł o 8 centów do poziomu 579,75 centów/buszel (203 EUR/t).

Straty mrozowe mogą być mniejsze

Analitycy zajmujący się rynkiem towarowym szacują obecnie, że szkody spowodowane mrozem w USA i Rosji będą mniejsze niż się początkowo obawiano, co będzie wpływać, i już wpływa, na ceny. Dodatkowo rynek produktów rolnych w USA jest obciążony kwestią ceł, ponieważ prezydent Trump ogłosił wczoraj, że planowane cła na import z Meksyku i Kanady mają zostać wprowadzone w marcu po 30-dniowym opóźnieniu. Jednakże jak to zwykle ostatnio w USA bywa, niczego nie można być do końca pewnym.

Nie mniej jednak ostatnie spadki cen w Europie w połączeniu z rosnącymi cenami pszenicy w Rosji i na Ukrainie zmniejszają różnicę cenową i mogą powodować, że eksport pszenicy z UE wreszcie ruszy pełną parą.

Olej palmowy trzyma ceny rzepaku

Po dużych wzrostach cen we wtorek, w środę na giełdzie Matif ceny rzepaku ponownie wzrosły i kontrakt majowy zyskał 1,25 EUR rosnąc do poziomu 531,50 EUR/t. Gorzej radziła sobie natomiast soja, która na giełdzie CBoT w kontrakcie majowym straciła 7,5 centa spadając do poziomu 1041,25 centów/buszel (365 EUR/t).

Na dobre notowania rzepaku cały czas wpływ mają wysokie ceny oleju palmowego w Malezji i poprawa sytuacji na rynku rzepaku w Kanadzie. Co prawda gdzieś w tle cały czas pozostają amerykańskie cła, które mają być wprowadzone od marca i które mogą wpłynąć na ceny rzepaku, zwłaszcza kanadyjskiego, ale inwestorzy już się przyzwyczaili do tego, że amerykańskiemu prezydentowi nie można ufać i dopiero jeśli faktycznie decyzje zostaną wprowadzone w życie to zobaczymy reakcję na rynku.

Źródło: Kaack