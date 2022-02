Niższe ceny paliw. Czy warto robić zapasy do gospodarstwa?

Po wprowadzeniu tzw. Tarczy Antyinflacyjnej 2.0 w wyniku obniżki podatku VAT na paliwo z 23 do 8 proc. ceny oleju napędowego spadły nawet o ok. 0,7 zł/l. O ile dla przedsiębiorców jest to zmiana niemal neutralna, to dla rolników na ryczałcie oznacza spore oszczędności. Czy jest to więc dobry moment dla rolników na robienie zapasów paliwa?

Sytuacja międzynarodowa

Ceny oleju napędowego oscylujące w okolicach 6 zł/l na szczęście z 1 lutego odeszły w przeszłość. Obecnie za litr tego paliwa zapłacimy średnio (stan na 02.02.2022) 5,28 zł/l. Czy to dobra okazja na robienie zapasów tego paliwa? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna; wczoraj państwa zrzeszone w OPEC+ podjęły decyzję o zwiększeniu wydobycia ropy naftowej w marcu o 400 tys. baryłek dziennie, co jednak zdaniem wielu analityków nie jest wystarczającym krokiem w kierunku obniżenia cen ropy naftowej na świecie.

Niezbyt dobre informacje płyną także ze Stanów Zjednoczonych, bowiem Departament Energii USA poinformował o spadku zapasów ropy naftowej w tym kraju o przeszło milion baryłek, podczas gdy przewidywano ich wzrost o ponad 2 miliony.

W związku z tym znacznych obniżek spowodowanych spadkami cen ropy próżno się spodziewać. Ostatnio ceny te tylko rosną; tak było chociażby wczoraj, choć podwyżki były nieznaczne. Ropa Brent osiągnęła cenę 89,47 USD, a WTI 88,26 USD za baryłkę, co sprawia, że są w okolicach tegorocznych i 7-letnich maksimów.

Na zapasach raczej nie stracimy

Można więc stwierdzić, że kto zrobi teraz zapasy, raczej na tym nie straci, tym bardziej, jeżeli stacje i rafinerie zechcą skorzystać podnosząc marże. Płatnicy podatku VAT zyskają tyle, że chociaż dostaną mniej zwrotu, mniej też zapłacą na stacjach; sumarycznie bez różnicy, jednak dzięki temu nie będą musieli czekać na większy zwrot; część pieniędzy zostanie w ich portfelach już przy kasach. Pewne jest natomiast, że przed końcem obowiązywania obniżki podatku, czyli przed 1 lipca na pewno warto będzie zaopatrzyć się w większe zapasy…

Zasady tankowania na stacjach paliw

Robiąc zapasy na stacjach pamiętajmy o pewnych zasadach; paliwo można nalewać tylko do przeznaczonych do tego kanistrów, nie większych niż 60 l, a w jednym pojeździe można przewozić maksymalnie 240 l paliwa.