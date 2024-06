Niższa produkcja rzepaku w Europie będzie sprzyjać wzrostowi cen

Rzepak należy do najważniejszych roślin oleistych w Europie i w obecnym sezonie wielkość jego produkcji będzie niższa, co według przedstawionych w AGROmapie banku Credit Agricole wniosków sprzyjać powinno ograniczonemu wzrostowi jego cen.

Zgodnie z szacunkami USDA produkcja rzepaku w sezonie 24/25 zmniejszy się nieznacznie do 88,3 mln t wobec 88,4 mln t w sezonie 23/24 (-0,1%). Na względną stabilizację produkcji rzepaku złożą się jego wyższe zbiory w Australii (+14,0%) i Kanadzie (+4,3%) oraz ich spadek w UE (-5,0%) i Ukrainie (-15,9%). Tym samym prognozy wskazują na niższą dostępność rzepaku w Europie w sezonie 24/25. Światowe zużycie rzepaku w sezonie 24/25 zwiększy się do 88,3 mln t wobec 88,2 mln t w sezonie 23/24 (-0,1%), do czego przyczynią się jego relatywnie niskie ceny.

W konsekwencji światowe zapasy rzepaku obniżą się w sezonie 24/25 do 7,8 mln t wobec 8,1 mln t w sezonie 23/24 (-4,1%). W efekcie wskaźnik zapasy końcowe/zużycie zmniejszy się do 8,9% wobec 9,3%, sygnalizując nieznaczne zmniejszenie dostępności rzepaku na światowym rynku.

Choć ostatnie miesiące przyniosły wzrost cen rzepaku wspierany przez obawy o jego obniżoną dostępność w Europie w sezonie 24/25 to uważamy, że przestrzeń do dalszego silnego zwiększenia cen jest ograniczona.

Wynika to z prognozowanego wyraźnego wzrostu światowych zapasów roślin oleistych ogółem, w szczególności soi, które mają charakter substytucyjny względem rzepaku. Uwzględniając czynniki krajowe analitycy prognozują, że na koniec 2024 r. cena skupu rzepaku wyniesie ok. 2100 zł/t i ok. 2250 zł/t na koniec 2025r. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy jest kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród kluczowych producentów i eksporterów roślin oleistych.

źródło: Credit Agricole